Почему наступление из Беларуси на Запад Украины почти невозможно: разбор аналитиков из США
Источник:ISW
Вероятность наступления из Беларуси на Западную Украину низка. Ведь Россия не может перекрыть поставку Украине техники с Запада.
Соответствующую информацию 21 октября сообщили в американском Институте изучения войны, информирует 24 канал. Там отреагировали на данные о росте угрозы нового наступления со стороны Беларуси.
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В ISW объяснили вопрос наступления из Беларуси
Риск нового наступления с территории Белоруссии остается низким, несмотря на заявление заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины (ВСУ) Алексея Громова о росте такого риска,
– заявили в ISW.
В Институте изучения войны также предупредили, что:
- нападение из Беларуси остается маловероятным в ближайшие месяцы;
- у российских сил нет возможности перекрыть украинские пути поставок с Запада через наземное наступление.
"Ближайшая украинская железнодорожная линия с востока на запад находится в 30 километрах от белорусской границы, а Припятские болота чрезвычайно усложняют ведение маневренной войны через международную границу в Волынской и Ровненской областях", – сообщили в Институте изучения войны.
По их данным, автомобильные дороги и железнодорожные пути Украины имеют достаточно узлов с Польшей, Румынией, Словакией и Венгрией, чтобы нападение России с Беларуси не могло серьезно ухудшить украинские логистические линии, не проникая вглубь Украины.
Именно так поступили россияне, когда зимой сражались за Киев. Однако аналитики заметили, что в то время российская армия была сильнее, а сейчас значительно ослаблена.
Коротко о вероятном наступлении из Беларуси
- 20 октября заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов предупредил, что угроза обновления Вооруженными силами России наступления на северном фронте растет.
- По его данным, направление наступления может быть изменено на запад белорусско-украинской границы. В частности, для того чтобы перерезать логистику поставок оружия и техники Украине от стран-партнеров.
- Британская разведка сообщила, что новое вторжение в Украину с территории Беларуси маловероятно. По их данным, Россия вряд ли сможет собрать готовые к боевым действиям формирования в таком количестве, ведь ее силы уже задействованы в Украине.
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