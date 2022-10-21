Почему наступление из Беларуси на Запад Украины почти невозможно: разбор аналитиков из США

Вероятность наступления из Беларуси на Западную Украину низка. Ведь Россия не может перекрыть поставку Украине техники с Запада.

Соответствующую информацию 21 октября сообщили в американском Институте изучения войны, информирует 24 канал. Там отреагировали на данные о росте угрозы нового наступления со стороны Беларуси.

Читайте также У россиян не хватает танков, – обозреватель о проблемах в армии врага на "учениях" в Беларуси

В ISW объяснили вопрос наступления из Беларуси

Риск нового наступления с территории Белоруссии остается низким, несмотря на заявление заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины (ВСУ) Алексея Громова о росте такого риска,

– заявили в ISW.

В Институте изучения войны также предупредили, что:

нападение из Беларуси остается маловероятным в ближайшие месяцы;

у российских сил нет возможности перекрыть украинские пути поставок с Запада через наземное наступление.

"Ближайшая украинская железнодорожная линия с востока на запад находится в 30 километрах от белорусской границы, а Припятские болота чрезвычайно усложняют ведение маневренной войны через международную границу в Волынской и Ровненской областях", – сообщили в Институте изучения войны.

По их данным, автомобильные дороги и железнодорожные пути Украины имеют достаточно узлов с Польшей, Румынией, Словакией и Венгрией, чтобы нападение России с Беларуси не могло серьезно ухудшить украинские логистические линии, не проникая вглубь Украины.

Именно так поступили россияне, когда зимой сражались за Киев. Однако аналитики заметили, что в то время российская армия была сильнее, а сейчас значительно ослаблена.

Коротко о вероятном наступлении из Беларуси

20 октября заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов предупредил, что угроза обновления Вооруженными силами России наступления на северном фронте растет.

По его данным, направление наступления может быть изменено на запад белорусско-украинской границы. В частности, для того чтобы перерезать логистику поставок оружия и техники Украине от стран-партнеров.

Британская разведка сообщила, что новое вторжение в Украину с территории Беларуси маловероятно. По их данным, Россия вряд ли сможет собрать готовые к боевым действиям формирования в таком количестве, ведь ее силы уже задействованы в Украине.

Смотрите также – ВСУ обратились к белорусам: видео