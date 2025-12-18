Кулеба ответил, почему Зеленский до сих пор не назначил главу ОП

С 28 ноября после увольнения Андрея Ермака в Офисе президента до сих пор не назначен новый глава. Ранее обсуждалось несколько человек, но решение ни по одному из них не было принято.

В эксклюзивном интервью для 24 Канала экс-глава МИД Дмитрий Кулеба объяснил, почему с этим до сих пор медлят и чего ждет Президент Владимир Зеленский.

Почему Зеленский медлит?

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что отсутствие назначения нового руководителя Офиса Президента после отставки Андрея Ермака является сознательной паузой со стороны президента.

Это решение принимается в момент повышенной ответственности, на фоне войны и сложных переговоров Украины с США по мирному плану, в которых предыдущий глава ОП играл ключевую роль как руководитель украинской переговорной команды.

Кулеба отмечает, что Андрей Ермак был влиятельным игроком на международной арене, чей авторитет признавали партнеры Украины, хотя восприятие его роли в разных странах было неоднозначным. Именно поэтому выбор преемника, по его мнению, является для президента поворотным моментом, который внимательно отслеживает все общество.

По фамилии нового руководителя Офиса Президента все будут делать вывод, остается ли все, как есть, или страна движется к изменениям,

– отметил Кулеба.

В то же время экс-министр призывает общество не давить на президента в этот переходный период, а поддержать его при принятии сложного кадрового решения, которое, по его словам, должно стать символом изменений в подходах к управлению страной.

"Он находится в стадии рефлексии, которая совпадает со стадией безумной ответственности за результаты этих переговоров. Поэтому сейчас, дай Бог, чтобы он прошел эту трансформацию, чтобы он назначил человека на эту должность, который станет символом изменений в подходах к управлению в стране. Потому что нынешняя модель управления имеет много заслуг, у нее есть много недостатков и проблем, но ключевая проблема просто в том, что она достигла потолка", – резюмировал экс-глава МИД.

Напомним, что Президент заявил, что назначение нового главы Офиса президента не является приоритетным. Он объяснил, что пока важнее заполнить вакантные должности министров, сосредоточиться на окончании войны и работе с США и международной коалицией. Зеленский отметил, что мог бы выбрать кого-то из действующих чиновников на должность главы ОП, но не хочет нарушать работу Кабинета Министров, а вопрос главы Офиса является второстепенным по сравнению с безопасностью и мирным процессом.

Что известно об изменениях в ОПУ?