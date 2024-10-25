Российский след․ Почему почти половина населения Молдовы проголосовала против курса в ЕС

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В эти выходные в Молдове состоялся референдум за евроинтеграцию, который должен был определить дальнейший курс страны и внести правки в конституцию. Результаты голосования вызвали немало дискуссий, а иногда удивление: в частности, у тех, кто бегло отслеживал политическую и социальную температуру в стране. Бывший министр юстиции Александру Тенасе считает, что поддержка проевропейских настроений безусловно выросла в последние годы, однако она все еще не пересекается с реальностью, в которой живет Молдова.

Также, 23 октября, Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) сообщил, что получил от полиции более 350 протоколов о нарушениях, касающихся пассивной электоральной коррупции. Более 130 тысяч граждан получили деньги из России через коррупционные схемы, созданные олигархом Иланом Шором. Поэтому отрицать факт попытки России сфальсифицировать результаты референдума, который иногда имел более важное значение для страны, чем президентские выборы, просто невозможно.

Действительно ли тренд на анти-Европу может победить европейский курс и как эксперты оценивают результаты выборов и шансы Майи Санду в следующем туре выборов – читайте в материале 24 Канала.

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Почему только 50,46% проголосовали за евроинтеграцию

Говоря о результатах референдума, нужно отметить следующие аспекты:

русификация Молдовы и подкуп избирателей Кремлем,

непонимание некоторой части населения важности референдума и самой его сути.

Также львиная доля населения ассоциировала поддержку референдума с поддержкой действующего кандидата Майи Санду, что иногда могло вызвать личностный протест.

Александру Тенасе Бывший министр юстиции Республики Молдова и экс-глава Конституционного суда PAS была инициатором этого референдума, практически интегрировав его в предвыборный месседж госпожи Майи Санду. Восприятие этой идеи главой государства и правящей партией, несомненно, придало значительной видимости и веса предложению о внесении изменений в Конституцию. Однако это объединение имело и противоположный эффект: оно заставило некоторых проевропейских сторонников, не поддерживающих PAS, проголосовать против этой инициативы. Хотя количество этих избирателей трудно оценить, можно с уверенностью утверждать, что оно не является незначительным.

Также Тенесе объясняет, что около 50% населения, которое имеет право голоса, составляют румыноязычные граждане, значительная часть которых имеет проевропейские взгляды. Остальные 50% – этнические меньшинства или русифицированные молдаване, которые ностальгируют по несуществующей империи.

Процентное соотношение может меняться, но все предыдущие опросы показывали четкую линию разлома вдоль этих линий. С этой точки зрения, результаты референдума не являются неожиданными. Они точно отражают реальную структуру общества, в котором мы живем,

– подчеркивает он.

Интересно! Согласно данным соцопроса, который опубликовали за 3 дня до выборов и референдума, 76,3% респондентов ответили, что примут участие и в референдуме по вступлению Молдовы в ЕС, и в президентских выборах, тогда как 1% проголосовал бы только на референдуме.

Также 14% заявили, что проголосовали бы только на президентских выборах, но не на референдуме. Среди них более 55% сказали, что проголосовали бы на референдуме "Да", а 34,5% – "Нет".

Влияние пропаганды и подкуп избирателей

Анжела Грамада Президент Ассоциации экспертов по безопасности и глобальным вопросам (ESGA, Румыния) Рассмотрим попытку сфальсифицировать голоса избирателей конкретно на референдуме. Указываются заявления должностных лиц, в которых незаконно вносились или незаконно раздавались избирателям денежные суммы, а также большое количество людей, которые потакали этим коррупционным действиям. Процесс был коррумпирован. Те же самые опросы показали поддержку более 55% в пользу варианта "Да". Действительно, это меньше, чем в Украине или Грузии, но это гораздо большая поддержка, чем несколько лет назад для Европейского Союза.

Журналисты молдавского СМИ Ziarul de Gardă провели собственное расследование, во время которого разоблачили схему, как Илан Шор вербовал людей, чтобы те скомпрометировали европейский курс Молдовы через "слив" референдума и поддержали его кандидатуру на президентских выборах.

Журналистка издания в течение 3 месяцев ходила на митинги, которые проводили люди Шора, участвовала в акциях, которые происходили до и после судебных заседаний, посещала предвыборные встречи и распространяла листовки с пропагандой и дезинформацией о ЕС и ЕАЭС. Девушке удалось заснять на скрытую камеру все, что происходило, в том числе и то, как ей создали счет в российском банке, чтобы таким образом переводить средства за компрометацию референдума.

Также 3 октября глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернеуцяну и председатель Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин сообщили, что более 130 тысяч граждан получили деньги из Российской Федерации через коррупционные схемы, созданные Иланом Шором и только в сентябре полиция задокументировала перевод более 15 миллионов долларов из Москвы в сеть Шора в Республике Молдова.

Скрываясь в Москве, Шор в тот же день отреагировал, заявив, что на самом деле масштабы денежных переводов и количество вовлеченных в них людей гораздо больше, чем объявили полиция и прокуратура.

При этом схема Шора работала даже в тот день, когда полиция и прокуратура объявили о том, что ликвидировали сеть, в которой было выявлено около 130 тысяч граждан Республики Молдова, подкупленных ради голосования 20 октября. Эта же сеть продолжила работать и после брифинга представителей правоохранительных органов,

– пишут журналисты Ziarul de Gardă.

Важно! НЦБК сообщило, что сейчас наложены штрафы на общую сумму около 1 миллиона молдавских леев (51,7 тысячи евро), а размер штрафа за такое правонарушение варьируется от 25 – 37,5 тысячи молдавских леев, что эквивалентно около 486 – 729 тысяч евро. "Сейчас НЦБК изучает полученные протоколы и примет по ним решение", – добавили в ведомстве.

Почему не все население понимало важность референдума

Александру Тенасе объясняет, что референдум не является частью культуры Молдовы, поэтому неудивительно, что молдавский избиратель относится к нему с недоверием. Юрист вспоминает, как в 2010 году был организован референдум о внесении изменений в Конституцию, чтобы президент избирался прямым голосованием всех граждан.

Я лично объездил сотни сел, чтобы объяснить необходимость этого изменения, и люди, казалось, были открыты к ней. Это была очень популярная идея! Однако референдум не прошел. Во время следующих избирательных кампаний я пытался понять, чем было вызвано это нежелание. Я понял, что люди не до конца понимали, что такое референдум, что порождало страх и уязвимость к российской пропаганде,

– пишет Тенесе.

Например, люди, которые имели невысокий уровень образования и информации, верили в пропагандистские нарративы, якобы изменение Конституции будет означать возвращение румынских жандармов в Бессарабию, или если референдум пройдет, то они превратятся из мамы и папы на "родителя №1" и "родителя №2", а их дети будут вынуждены изменить свой пол.

Референдум состоялся – что дальше?

Учитывая то, что 49,54% населения проголосовали против изменений в конституцию и евроинтеграции Молдовы, не может не возникнуть вопрос: возможен ли раскол гражданского общества внутри страны и дальнейшие манипуляции на этой почве?

Эксперт, специализирующаяся на исследованиях постсоветского пространства, в частности на изучении отношений между Россией и государствами – членами Восточного партнерства, Анжела Грамада считает, что сложности и вызовы вполне возможны.

Все силы воздерживаются от резких движений, поскольку они следят за вторым туром президентских выборов и хотят сохранить поддержку электората. Однако ситуация очень напряженная, поскольку ставка делается на парламентские выборы, которые запланированы на 2025 год. Все, что будет получено сейчас, будет использовано на следующих выборах. Это не просто одна борьба, которую надо вести. Это первая из многих будущих битв,

– подчеркивает она.

Вопрос разделения или сегрегации электората является чрезвычайно сложным, и трудно найти простой ответ, который также предлагает решение. Грамада также считает, что в информационной войне должны победить добрые силы.

"Другого решения нет. Проблема в том, что некоторые действуют в белых перчатках, чтобы не расстраивать и не создавать дополнительное давление извне, то есть со стороны Кремля. Мы также можем объяснить это нашей ответственностью перед Украиной и беженцами, которые здесь находятся, для которых мы должны обеспечить стабильную ситуацию. В то же время проигрыш в битвах за евроинтеграцию не поможет ни Украине, ни Грузии", – добавляет эксперт.

Легитимность референдума

Однако, несмотря на опасения и возможные манипуляции в будущем, Тенасе считает, что нужно оперировать фактами, а не вести риторические дискуссии относительно легитимности или не легитимности результатов референдума.

Закон предусматривает четкую процедуру внесения изменений в Конституцию. Конституционный Суд дал свое заключение по законопроекту, вынесенному на референдум. Если ККМ признает, что юридические требования для признания референдума действительным были соблюдены, текст в бюллетене для голосования станет текстом Конституции,

– резюмирует он.

Референдум считается действительным, если в нем приняли участие не менее трети избирателей, внесенных в списки избирателей, принявших участие в голосовании.

"Учитывая, что в Государственном реестре избирателей зарегистрировано чуть более 3,3 миллиона граждан, у которых есть право голоса, порог в 1,1 миллиона избирателей, присутствующих на избирательных участках, был превышен, при общем количестве 1 488 874 избирателей", – констатирует Тенасе.

После того, как Конституционный Суд признает результаты референдума действительными, одобренные изменения становятся неотъемлемой частью Конституции без каких-либо дальнейших условий.

Далее Конституция будет повторно опубликована в Официальном вестнике, включая изменения, внесенные на конституционном референдуме 20 октября.

Сумеет ли Майя Санду удержать президентское кресло

Опросы общественного мнения указывали на Майю Санду как на лидера, но не как на безоговорочного победителя выборов. Эксперт Анжела Грамада подчеркивает, что настоящим шоком стал неожиданно высокий результат, достигнутый кандидатом, занявшим второе место, Александром Стояногло, который получил более 26% голосов.

Этот неожиданный всплеск поддержки Стояногло оставил многих удивленными. Согласно опросам, кандидат, которого поддерживала Партия социалистов Республики Молдова, имел поддержку примерно 9% респондентов, что было похоже на поддержку Ренато Усатого. Это создало предпосылки для ожесточенной борьбы между Стояногло и Усатым во втором туре,

– объясняет она.

Майя Санду получила больше голосов в первом туре, чем прогнозировали социологические опросы. По мнению эксперта, это было значительным достижением, особенно учитывая интенсивную конкуренцию, с которой она столкнулась.

Напомним, что в гонке участвовали 11 кандидатов, и почти все они, за некоторыми исключениями, были настроены против нее. Конкуренция не была равномерно распределена между всеми кандидатами, а скорее была коллективным усилием против Майи Санду.

Это было очевидно во время предвыборных дебатов, где другие кандидаты в основном обращались с вопросами только к ней. Было очевидно, что все боролись против действующего президента, что усиливало конкуренцию,

– добавляет Грамада.

Какими были результаты соцопроса накануне первого тура выборов За Майю Санду были готовы проголосовать 35,8% от всех опрошенных респондентов, однако, для того чтобы стать президентом в первом туре, кандидат-победитель должен набрать более 50% голосов избирателей. Что касается оппонента Санду во втором туре президентской гонки Ренато Усатого, то за бывшего мэра Бельцы готовы были проголосовать лишь 6,4%. На втором же месте, по результатам опроса, оказался кандидат от социалистов Александр Стояногло с 9% голосов респондентов.

Из общего количества опрошенных 85,7% заявили, что будут голосовать на президентских выборах 20 октября, еще 8,3% сказали, что, скорее всего, будут голосовать, а 3,5% заявили, что не пойдут на выборы.



Справка: соцопрос проводила компания CBS Research по заказу сообщества WatchDog Moldova в телефонном формате с 11 по 16 октября, опросив 1 034 человек. Данные опроса были обнародованы за 3 дня до выборов.

Что может помешать Санду выиграть президентские выборы

Большое количество контркандидатов

Большое количество контркандидатов контролируется из-за пределов Республики Молдова или имеет связи с иностранными силами – это первое, что может помешать Майе Санду победить в президентской гонке. Например, если четыре кандидата, которые занимают второе место: Александр Стояногло, Ренато Усатый, Ирина Влах и Виктория Фуртуна, будут призывать свой электорат голосовать за Александра Стояногло.

В таком случае в сумме они могут получить больше голосов, чем Майя Санду в первом туре президентских выборов. А потому действующему президенту не удастся удержаться на посту.

Подкуп голосов

Подкуп голосов – еще одна не менее важная преграда, которая может помешать, считает эксперт Анжела Грамада. Предположим, что о подкупе избирателей не будет сообщено (уже принимаются меры для наказания за подкуп избирателей) и немедленных санкций не будет.

В таком случае риски фальсификации выборов достаточно высоки. Кроме того, будет дан четкий сигнал, что власть не может справиться с давлением на институциональную систему извне и что вызовы являются большими, чем первоначальные оценки.

Сегрегация электората между Западом и Востоком также является очень большим вызовом. Майя Санду должна иметь послание, которое объединит электорат, обратиться ко всем гражданам, побороть значительную часть страхов, которые ее оппоненты вызвали у избирателей, и объяснить, что у них не было рациональных аргументов, что имела место манипуляция, и в чем эта манипуляция заключалась,

– объясняет Анжела Грамада.

Материал создан при участии CFI, Agence française de développement médias, как часть Hub Bucharest Project при поддержке Министерства иностранных дел Франции.