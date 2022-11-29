Об этом 24 канала рассказал аналитик энергетических рынков Максим Белявский. Он также отметил, что никаких прогнозов давать не будет и никому не советует.

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Максим Белявский рассказал, почему нельзя спрогнозировать блекаут: смотрите видео

По словам Белявского, энергетическая система – настолько сложный механизм, а наш враг – настолько жесток, что предсказать, каким образом изменится переток электроэнергии в результате ракетных ударов – невозможно.

Это теория вероятности и на нашу систему влияют слишком много факторов. Еще раз хочу обратить внимание, что на сегодня – никто не может ничего спрогнозировать,

– резюмирует аналитик Максим Белявский.

Украинская энергосистема после ракетных ударов