Об этом 24 канала рассказал аналитик энергетических рынков Максим Белявский. Он также отметил, что никаких прогнозов давать не будет и никому не советует.
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Максим Белявский рассказал, почему нельзя спрогнозировать блекаут: смотрите видео
По словам Белявского, энергетическая система – настолько сложный механизм, а наш враг – настолько жесток, что предсказать, каким образом изменится переток электроэнергии в результате ракетных ударов – невозможно.
Это теория вероятности и на нашу систему влияют слишком много факторов. Еще раз хочу обратить внимание, что на сегодня – никто не может ничего спрогнозировать,
– резюмирует аналитик Максим Белявский.
Украинская энергосистема после ракетных ударов
- Глава правительства Денис Шмигаль сообщал, что после атак России почти половина энергосистемы Украины выведена из строя. По словам Кудрицкого, после массированных атак России в Украине почти не осталось невредимых ТЭС и ГЭС.
- Из-за вероятности блекаута возникли дискуссии по эвакуации. В частности, зимой, возможно, придется вывезти часть населения из Киева.
- Однако в Офисе Президента заявляют, что в случае блэкаута никуда уезжать не нужно. Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко выразил надежду , что в Украине не будет блекаута по всей стране.
- В ДТЭК заявили, что блекаут в Украине теоретически возможен. Он может произойти в результате значительного разрушения генераторов и подстанций, позволяющих передавать электроэнергию из одного конца страны в другой.