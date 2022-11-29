Про це 24 каналу розповів аналітик енергетичних ринків Максим Білявський. Він також зазначив, що жодних прогнозів давати не буде і нікому не радить.

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За словами Білявського, енергетична система – настільки складний механізм, а наш ворог – настільки жорстокий, що передбачити, яким чином зміниться перетікання електроенергії внаслідок ракетних ударів – неможливо.

Це теорія ймовірності і на нашу систему впливають надто багато чинників. Ще раз хочу звернути увагу, що на сьогодні – ніхто не може нічого спрогнозувати,

– резюмує аналітик Максим Білявський.

Українська енергосистема після ракетних ударів