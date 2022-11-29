Про це заявив голова Укренерго Володимир Кудрицький. Відповідаючи на запитання, які сценарії загрожують Україні, Кудрицький заявив, що "є різні сценарії блекаута".

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Блекаут залежить від ракетних атак Росії

Голова Укренерго наголосив, що ніхто не може спрогнозувати і знати наперед, скільки і в якому регіоні не буде енергопостачання, якщо блекаут станеться.

Тому що ми не знаємо, якими будуть ракетні удари, в які точки ці ракети потраплять, яким буде масштаб руйнувань, які нам будуть доступні мережі, підстанції і електростанції, щоб заживлювати споживачів,

– сказав він.

Кудрицький зазначив, що Росія намагалася знеструмити Україну ще 10 жовтня. Проте, як підкреслив глава Укренерго, останні півтора місяця показали, який в України був великий запас міцності.

"Таке не переживала жодна інша енергосистема у світі. Так, для людей це не очевидно, вони звикли, що світло є завжди, навіть під час війни. Ми до 10 жовтня намагалися відремонтувати і виправити наслідки обстрілів і атак, не привертаючи уваги. Бо події після 10 жовтня стали новиною для більшості споживачів, а для нас – лише більшим масштабом того, що ми вже переживали вісім місяців", – додав він.

Глава Укренерго наголосив, що "в цілому блекаут – це не є кінець світу". За його словами, це дуже складна подія як для енергетиків, так і для споживачів, адже обмеження енергопостачання можуть бути дуже тривалими.

Але в цілому для споживача, ця картина вже знайома: обмеження енергопостачання якийсь час, проблема зі зв'язком та іншими сервісами. А для енергетиків – це означає реалізацію складних технічних процесів. Розвертати систему "з нуля" складніше, ніж просто заживлювати об'єкти, які були пошкоджені в разі ракетної атаки, коли система все ж працює,

– резюмував Кудрицький.

Наскільки сильно Росія пошкодила енергосистему України

Глава уряду Денис Шмигаль повідомляв, що після атак Росії майже половина енергосистеми України виведена з ладу. За словами Кудрицького, після масованих атак Росії в Україні майже не залишилося неушкоджених ТЕС і ГЕС.

Через ймовірність блекаута виникли дискусії щодо евакуації. Зокрема, взимку, можливо, доведеться вивезти частину населення з Києва.

Проте в Офісі Президента заявляють, що у випадку блекаута нікуди виїжджати не треба. Заступник глави ОП Кирило Тимошенко висловив сподівання, що в Україні не буде блекаута по всій країні.

У ДТЕК заявили, що блекаут в Україні теоретично можливий. Він може статися унаслідок значної руйнації генераторів та підстанцій, які дозволяють передавати електроенергію з одного кінця країни в інший.

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