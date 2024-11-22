Он также отметил, что в будущем важно иметь возможность сказать себе и своим детям, что воля победила колебания. Об этом командир отделения ударных беспилотных авиационных комплексов, роты ударных БпЛА CODE 9.2 в составе 92-й бригады рассказал в интервью 24 Каналу.

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Почему необходимо пойти в армию, если колеблешься

На фоне снижения патриотического подъема, которое ощущалось в первые месяцы полномасштабного вторжения, все больше украинцев задумываются, стоит ли участвовать в рядах ВСУ. Однако Баник назвал несколько причин, которые могут помочь в принятии трудного решения.

Во-первых, нашу работу за нас никто не сделает. В начале полномасштабного вторжения все приводили пример с грабителем, который врывается к тебе домой. Так и враг ворвался в нашу страну и кроме нас его никто отсюда не выгонит. Нет смысла думать, что приедут какие-то эфемерные военные, победят на поле боя Россию. Нет. Это можем сделать только мы,

– заявил военный.

Он добавил, что несмотря на уменьшение эмоционального подъема, военная служба остается тяжелым, но необходимым трудом. Многие из тех, кто мобилизовался в начале войны, ошибочно считали, что она завершится быстро. Однако реальность доказала обратное.

"Что я могу сказать тем, кто колеблется? Я могу только дать совет. Скорее всего, большинство, если не все, рано или поздно будут служить в армии. А здесь есть огромное количество задач, которые можно выполнять. И нет смысла бояться, потому что страх испытывают все. Это нормальное человеческое качество, и я не уверен, что хотел бы видеть в подразделении человека, который не испытывает страха вообще. Страшно ли мне было идти в армию? Да. Страшно ли мне сейчас? Да. Но вопрос в том, какое чувство внутри себя ты сделаешь доминирующим – или то, что тебе страшно, или то, что надо делать эту важную работу", – отметил Баник.

Он отметил, что в будущем важно будет сказать себе и своим детям, что победил страх или колебания. Также Баник выразил уверенность, что он и его собратья смогут ответить на вопрос: "Где ты был в эти исторические времена?".