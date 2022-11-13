В Воздушных силах объяснили, почему тревоги есть всегда, когда взлетает МиГ-31

Каждый раз, когда на военных аэродромах взмывает вражеский МиГ-31, в Украине объявляют воздушную тревогу. В Воздушных силах сказали, почему так происходит.

Авиация кафиров постоянно находится в небе. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает 24 канал .

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Почему тревоги всегда, когда взлетает российский МиГ-31

Игнат отметил, что десятки вражеских самолетов круглые сутки могут летать и патрулировать и в районе Черного моря, и на Севере, и на Востоке.

Штурмовая, бомбардировочная авиация, а также вертолеты, учитывая погодные условия, постоянно работают – как наши, так и их,

– добавил спикер командования Воздушных сил.

Он отметил, что есть и крайне опасные вылеты, в частности:

стратегической авиации из района Астрахани,

бомбардировщиков Ту-22М3 с ракетами Х-22, имеющими 600 километров дальности,

МиГ-33, являющиеся носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал", которые могут долететь до любой точки Украины.

"Мы знаем, что средств нет эффективных против этого оружия (ракет "Кинжал" – 24 канал). Поэтому когда взлетают такие самолеты – а сегодняшние тревоги связаны именно с этим – однозначно, будет сигнал воздушной тревоги, чтобы люди могли по крайней мере пойти в укрытие", – объяснил Игнат.

По его словам, пуски таких ракет 13 ноября не фиксировали. оккупанты имеют их не так много, чтобы обстреливать именно ими.

В то же время россияне уже неоднократно использовали "Кинжалы" для ударов по территории Украины. Поэтому сообщений о воздушной тревоге не следует игнорировать.

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