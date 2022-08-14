ОДКБ фактически умерла, но не сообщила об этом миру, – Саакян

Надежды россии на сотрудничество в рамках ОДКБ потерпели крах. Ни одна из стран, являющаяся членом организации, не поддержала ее агрессию против Украины.

То, для чего россия пыталась использовать ОДКБ – провалилось. Об этом 24 каналу сказал политолог Олег Саакян.

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ОДКБ фактически умерла, просто не сообщила миру,

– сказал он.

Государства-члены не готовы поддерживать кровопролитную войну россии

Казахстан не помогает россии в агрессии против Украины, он, скорее, выберет проукраинскую позицию. Армения также отказала в поддержке. По словам политолога, армяне сразу отреагировали на попытку россии дискредитировать ее.

"Когда россия сказала, что Армения передала 2 самолета, армянское руководство пригласило атташе западных стран проинспектировать и показало эти самолеты. Армения четко продемонстрировала, что не будет этого делать. Когда встал вопрос боевиков Сирии, которые россия пыталась транспортировать, устами премьер-министра Пашиняна Армения заявила: она не будет помогать с доставкой", – заметил он.

Следовательно, россии четко продемонстрировали: в агрессии против Украины у нее нет союзов по ОДКБ. "Эти страны не поддерживают ее агрессию", – подчеркнул Саакян.

ОДКБ – имитационная структура

кремль пытался использовать ОДКБ в войне против Украины, однако не получилось. путин надеялся на лояльность, а получил – смачную оплеуху.

Всем понятно, что это не был равноправный союз. Для россии это был союз подчиненных ей стран, которых она объединяла вокруг себя. И ей нужна была безусловная поддержка этих стран во всех ее авантюрах. Эти страны не стали играть в ее игру. Ни одна из них не поддержала россию – даже беларусь. Не в рамках ОДКБ, а на двустороннем уровне,

– отметил он.

ОДКБ шло к своему логическому завершению

По словам политолога, объединение давно шло к своему логическому завершению, полномасштабное вторжение в Украину просто поставило вопрос ребром. На протяжении многих лет ОДКБ существовала как имитационная структура: москва имитирует, что защищает стран-членов, они имитируют лояльность к ней.

Олег Саакян политолог На весь мир была имитация военно-политического объединения. На самом деле, все прекрасно понимают: никакого военного объединения там не было, никаких общих войн и интересов не было, защиты стран не было. Армянская ситуация показала, что россия всех своих союзников воспринимает как ресурс. Она готова их разменивать и разделять, и за счет них, как трофеев, состояться на международной арене.

В настоящее время страны-участники показали, что играть в "лояльность" можно было в мирное время. Тогда россия получила возможность говорить, что она – геополитическая сила.

Когда россия стала источником нестабильности и рисков для этих стран, они четко отмежевались от россии – экономически, логистически, политически. Кто с какой силой способен это сделать, каждый это делает,

– резюмировал Саакян.

Позиция стран-членов ОДКБ: последние новости

Возле столицы Кыргызстана Бишкека работает авиабаза Кант. Официально это база ОДКБ, но все знают, что там только российские военные. Большинство киргизов отрицательно воспринимают наличие российской базы в Кыргызстане.

Казахстан решил увеличить оборонный бюджет. Все из-за опасений, что россия может пойти войной.

кремль пытался втянуть в войну Армению. Но позиция страны жесткая и однозначная.

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