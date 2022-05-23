Почему от победы Украины над Россией зависит судьба мира

Украина может завершить войну только полным восстановлением своей территориальной целостности. Об этом сказал президент Владимир Зеленский, об этом утверждают и в Офисе Президента Украины.

Мир – за полную победу Украины

Выступавший в украинском парламенте президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что международное сообщество должно требовать полного ухода России с оккупированных ею территорий и что отказ от любого региона Украины в пользу Российской Федерации будет серьезным ударом по Западу.

Не пропустите "Нравится, не нравится, терпи моя красавица", Или как Путин победил сам себя четыре раза

Появились голоса, которые говорят, что Украина должна уступить требованиям Владимира Путина, – сказал Анджей Дуда в своем выступлении перед депутатами Верховной Рады Украины. – Однако только Украина должна принимать решение о своем будущем.

Таким образом, можно четко зафиксировать, что идея того, что война, развязанная Владимиром Путиным против Украины 24 февраля 2022 года, может закончиться тем, что Украина согласится с пактом суверенитета России над своими территориями, абсолютно обманчива.

Она обманчива не только с точки зрения национальных интересов Украины, которая испытает и экономические проблемы, и национальное унижение, если согласится, что украинский Крым, Донбасс, Херсонщина могут и в дальнейшем оккупироваться преступниками, которые считают, что в мире нет международного права. Это тоже удар и по цивилизации, по демократии как таковой.

Как свергнуть "мавзолей" империи

Если мы согласимся с тем, что с помощью силы можно присоединять чужие территории, то завтра рецептом Путина захочет воспользоваться любой автократ в любом регионе мира.

Именно поэтому так важна полная победа над РФ как над преступной террористической организацией, которая только выдает себя за государство. Именно поэтому необходимо унижение путинского режима, унижение, которое станет очевидным для десятков миллионов россиян.

И, кстати, такое публичное унижение должно помочь россиянам избавиться от собственного режима. И, наконец, через столетие строения преступной человеконенавистнической империи хотя бы попытаться построить нормальное государство, государство для людей, а не для уничтожения других народов, не для унижения других народов, не для борьбы с миром.

Интересно О чем Россия солгала всему миру, положив тысячи своих мужчин в землю

То есть не для всего того, чем российское государство только и занималось на протяжении своего существования – и в виде Московского княжества, и в виде Московского царства, и в виде российской империи, и в виде Советского Союза. И когда наконец-то появился шанс быть людьми – снова тоже самое в виде путинской РФ, этого монстра.

Ну неужели нельзя попытаться сбросить с себя эту зверячью шкуру? Это, конечно, риторический вопрос, но можно увидеть, что РФ делает все возможное, чтобы оставаться неким монстром.

Важное – сводка Генштаба ВСУ на 89-й день войны: смотрите видео