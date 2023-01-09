Растет потребление и количество аварий, – в Киеве снова проблемы со светом

Ситуация со светом в столице из-за последствий массированных ракетных атак, снижения температуры на улице и повышения потребления остается сложной. В некоторых районах Киева были даже аварийные отключения электроснабжения в течение дня.

В понедельник утром, 9 января, сотни тысяч человек в Киеве и области были без электроснабжения из-за проблем в работе критической инфраструктуры. Вечером гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко объяснил, в чем дело и что влияет на работу энергосетей.

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Все происходит так, как прогнозировали специалисты

Коваленко отметил, что энергетики накануне заявляли, что с понижением температуры на улице будет расти потребление тока и, соответственно, количество аварий. Так и вышло.

В Киеве применяли аварийные ограничения (9 января – 24 Канал) и несущественно вышли за график в некоторых районах,

– написал директор организации.

Кроме того, он отметил, что на Новый год и во время других праздников свет был непрерывно. Поэтому людям сейчас трудно вернуться к графикам и начать экономить электропотребление, однако это крайне важно.



Как экономить электропотребление / Картинка 24 Канала

Также Коваленко перечислил четыре пункта, которые должны помнить жители столицы:

ни генерация, ни сети не в том состоянии, чтобы работать без ограничений, из-за значительного дефицита; в каждой области применяют графики отключений и в эти выходные – то есть 21 и 22 января – они будут значительно жестче;

то, что на Новый год не было отключений – это результат усилий энергетиков, которые, в частности, держали временные схемы в рабочем состоянии; в то же время для нужд населения пришлось отключить от электропотребления ряд производственных мощностей, однако баланс между бизнесом и людьми должен восстановиться;

1 и 2 января на улице было +11, а сейчас –7 градусов по Цельсию; каждые -5 градусов это +200 МВт, поэтому Киеву нужно больше электричества;

ремонты энергообъектов не прекращались даже во время праздников; в частности, по состоянию на 9 января все еще на капитальном ремонте один блок на Ровенской АЭС; кроме того, часто случаются другие аварии.

Напомним, что государства Запада продолжают помогать нашей стране бороться на энергетическом фронте, передавая Украине мощные генераторы. Собственно, глава МИД Дмитрий Кулеба Во время недавнего брифинга констатировал, что Киев договорился о передаче Украине около 1 800 трансформаторов и 7 000 генераторов.