Почему падает Дия и что тогда происходит с документами: ответ Федорова

Вице-премьер Михаил Федоров сообщил, что документы из приложения "Дия" никуда не исчезают. В приложении они не сохраняются, а каждый раз подтягиваются из разных реестров, когда пользователь авторизуется.

Глава Минцифры отметил, что одной базы данных, где все хранится, не существует. Поэтому, когда система нестабильна, информация просто не подтягивается.

До темы Неделя будет непростой, – Федоров прокомментировал сбой в Дие

Реестры порой не выдерживают, – Федоров

Каждый раз – это новые запросы к реестрам. А наши реестры строились много лет, хотя мы их и обновляем постепенно, поэтому, когда система не стабильна, реестры не выдерживают, а информация не подтягивается,

– подчеркнул Федоров.

Вице-премьер уверяет, ситуации, когда документы недоступны, бывают крайне редко. Главное для команды – безопасность, ведь такой механизм намного лучше, чем сохранение данных.

Из-за "еПоддержки" на Дию большая нагрузка

Федоров подчеркнул, что услугу "еПоддержки" запустили заранее и получили очень большую нагрузку на систему. Ежедневно поступают миллионы запросов. Однако ситуация была нестабильна лишь 13 декабря. Вице-премьер уверяет, что сейчас работают над трансформацией базовой инфраструктуры.

Мы имели дело с устаревшими технологиями, с реестрами, которые создали много лет назад, часть вообще была в частных руках. Мы улучшаем технологии, чтобы реестры лучше взаимодействовали, и одновременно запускаем уникальный для всего мира сервис. Поэтому возникают такие проблемы,

– пояснил вице-премьер.

По словам министра, до запуска "еПоддержки" контакт-центры получали по 14 – 15 тысяч запросов ежедневно. Сейчас эта цифра вдвое увеличилась, поэтому людей просто не хватает. Федоров уверен, что через неделю – две ситуация урегулируется.

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Главное о программе "еПоддержка":

Инициатива выплатить вакцинированным украинцам принадлежит президенту Зеленскому.

Получить средства могут только совершеннолетние украинцы с двумя дозами вакцины – через Дию.

Пилотный проект "еПоддержка" стартовал с 13 декабря.

Полноценно проект будет работать с 19 по 29 декабря.

Смотрите в видео, как получить "тысячу Зеленского":