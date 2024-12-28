На это в разговоре с 24 Каналом обратил внимание военный обозреватель Денис Попович, озвучив, что не раз звучали прогнозы о том, что ресурса России осталось еще на 1 – 2 массированных обстрела.

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Россия будет делать паузы, чтобы восстановить запас ракет

По мнению военного обозревателя, массированные атаки противник не прекратит, пока будет иметь производственные мощности и способность изготавливать ракеты.

"Поэтому нет смысла в подсчетах того, сколько в России осталось оружия и когда его запас иссякнет. Регулярные обстрелы начались в ноябре. Сначала была имитация, потом полетели ракеты. Россия действует следующим образом: если что-то не получается, то пробует еще. Говорить о том, что россияне прекратили сезон террора, рано", – считает Попович.

К счастью, пока что эти ракеты не наносят того объема вреда, как, со слов Поповича, планировала Россия. Да, есть отключения света, но благодаря ПВО и украинским энергетикам эти периоды без электроэнергии не столь длительные, если сравнить с ситуацией, которая была летом.

Принимая во внимание данные, которые озвучил представитель ГУР Андрей Юсов о наличии в России 1400 ракет, делать прогноз, на какой период этого хватит России – невозможно. Ведь, со слов Поповича, мы не знаем, сколько ракет россияне выпустят во время следующей атаки.

Если предположить, что враг ударит 100 ракет, то потом он, по убеждению военного обозревателя, сделает паузу на несколько недель и восстановит свои запасы.