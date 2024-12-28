На це в розмові з 24 Каналом звернув увагу військовий оглядач Денис Попович, озвучивши, що не раз звучали прогнози про те, що ресурсу Росії залишилось ще на 1 – 2 масованих обстрілів.

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Росія робитиме паузи, аби відновити запас ракет

На думку військового оглядача, масовані атаки противник не припинятиме, доки матиме виробничі потужності та здатність виготовляти ракети.

"Тому немає сенсу в підрахунках того, скільки в Росії залишилося зброї та коли її запас вичерпається. Регулярні обстріли почалися в листопаді. Спочатку була імітація, потім полетіли ракети. Росія діє наступним чином: якщо щось не виходить, то пробує ще. Казати про те, що росіяни припинили сезон терору, зарано", – вважає Попович.

На щастя, поки що ці ракети не завдають того обсягу шкоди, як, зі слів Поповича, планувала Росія. Так, є відключення світла, але завдячуючи ППО та українським енергетикам ці періоди без електроенергії є не настільки тривалими, якщо порівняти з ситуацією влітку.

Беручи до уваги дані, які озвучив представник ГУР Андрій Юсов про наявність в Росії 1400 ракет, робити прогноз, на який період цього вистачить Росії – неможливо. Адже, зі слів Поповича, ми не знаємо, скільки ракет росіяни випустять під час наступної атаки.

Якщо припустити, що ворог вдарить 100 ракет, то потім він, за переконанням військового оглядача, зробить паузу на декілька тижнів і відновить свої запаси.