Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal. За даними американських та південнокорейських урядовців, КНДР поставила Росії понад 20 тисяч контейнерів з боєприпасами.

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Масштаб постачання зброї до Росії

Серед контейнерів з боєприпасами: 122-мм і 152-мм артилерійські снаряди, а також сучасні балістичні ракети Hwasong-11. Загалом, за даними української розвідки, до Росії передали понад 5 мільйонів артилерійських снарядів та сотні ракет.

Більшість цієї зброї використовується проти України. Як зазначив Андрій Коваленко, керівник Центру протидії інформації при РНБО, близько 60% артилерійських і мінометних снарядів, що Росія застосовує у війні проти України, надходять саме з Північної Кореї.

Рекордна інтенсивність постачання

Постачання зброї здійснюється залізницею через перехід Туманган-Хасан на кордоні між КНДР і Росією. У 2024 році кількість вагонів із боєприпасами зросла втричі після зустрічі Кім Чен Ина та Владіміра Путіна у вересні.

Крім артилерійських снарядів, Пхеньян почав передавати Москві 170-мм гаубиці, 240-мм реактивні системи залпового вогню та новітні ракети, модернізовані за допомогою російських фахівців.

Нові будівлі та заводи

На супутникових знімках компанії SI Analytics помітно, як у Північній Кореї розширюють виробництво озброєнь. Зокрема, на заводі на східному узбережжі, де виготовляють ракети Hwasong-11, споруджують нові будівлі для приховування масштабів виробництва.

Кім Чен Ин підживлює військову машину Кремля / Фото SI Analytics

За даними аналітиків, КНДР отримує від Росії не лише нафту та паливо для підтримки виробництва, але й значні фінансові вливання. Очікується, що за весь період повномасштабного вторгнення співпраця з Кремлем принесла режиму Кім Чен Ина близько 5,5 мільярдів доларів.

Українські та міжнародні експерти попереджають, що нова зброя Північної Кореї, хоч і не завжди точна, становить серйозну загрозу для українських міст.