Страны НАТО располагают ресурсами для перехвата воздушных целей над своей территорией, однако воздерживаются от таких действий. Уничтожение российских дронов или ракет заставит Варшаву официально признать агрессию и выдвинуть претензии Москве.

Об этом 24 ноября в эфире 24 Канала заявил председатель Рады резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко. Он отметил, что такое поведение Варшавы совершенно не связано с недостатком технических средств или возможностей.

Дипломатические последствия перехвата целей

Даже имеющиеся в польской армии мобильные огневые группы со стрелковым оружием или ПЗРК способны эффективно обезвреживать такие объекты, сообщил военный. Однако уничтожение любого вражеского аппарата заставит европейские государства прибегнуть к официальным мерам и зафиксировать факт нападения.

Сбить вражескую цель над территорией Польши или Румынии – это значит получить вражеский боезаряд, который легко идентифицировать. А если ты его идентифицируешь, значит, должен выдвигать претензии: ноты протеста, требования объяснений, высылка послов. Но если ракета вылетела из их воздушного пространства – нет ракеты, нет проблем,

– подчеркнул эксперт.

Таким образом, для западных партнеров избежание фиксации инцидента остается самым удобным способом сохранить статус-кво и не втягиваться в прямой дипломатический или военный конфликт с Москвой.

Почему европейские лидеры боятся обострения?

Иван Тимочко обратил внимание, что политическая элита Европы на протяжении десятилетий избегала прямой конфронтации и пока боится любой эскалации. К тому же часть бизнеса и политиков до сих пор связана общими интересами с Москвой, а российские агентурные сети продолжают действовать внутри стран Евросоюза.

В Европе до сих пор существует сильный страх перед изменением привычного комфорта. Многие пытаются переждать войну за спиной Украины, надеясь, что агрессия их обойдет стороной. Однако Кремль всегда проверяет границы дозволенного: если на нарушение границ нет жесткой реакции, Россия воспринимает это как слабость и сигнал к дальнейшему наступлению,

– отметил председатель Рады резервистов.

В то же время Кремль опасается открытой войны против Североатлантического альянса. Благодаря сопротивлению украинских сил Россия просто не способна воевать на два фронта, а также стремительно теряет позиции на Ближнем Востоке и в Африке. Именно поэтому руководство РФ ограничивается гибридными атаками, провокациями и шантажом.

Налеты российских дронов: что известно

В частности, в ночь на 24 ноября очередной российский беспилотник вторгся в воздушное пространство Польши, однако военные воздержались от открытия огня якобы из-за риска для гражданского населения.

Это далеко не первый подобный инцидент на восточном фланге НАТО. Российские дроны и ракеты регулярно нарушают границы не только Польши, но и Румынии во время массированных ударов по украинской инфраструктуре. Несмотря на подъем в воздух дежурной авиации и заверения в контроле над ситуацией, союзники каждый раз избегают силового перехвата целей, ограничиваясь наблюдением.