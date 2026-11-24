Нет ракеты – нет проблем: военный объяснил, почему Польша не сбивает дроны
Страны НАТО располагают ресурсами для перехвата воздушных целей над своей территорией, однако воздерживаются от таких действий. Уничтожение российских дронов или ракет заставит Варшаву официально признать агрессию и выдвинуть претензии Москве.
Об этом 24 ноября в эфире 24 Канала заявил председатель Рады резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко. Он отметил, что такое поведение Варшавы совершенно не связано с недостатком технических средств или возможностей.
Дипломатические последствия перехвата целей
Даже имеющиеся в польской армии мобильные огневые группы со стрелковым оружием или ПЗРК способны эффективно обезвреживать такие объекты, сообщил военный. Однако уничтожение любого вражеского аппарата заставит европейские государства прибегнуть к официальным мерам и зафиксировать факт нападения.
Сбить вражескую цель над территорией Польши или Румынии – это значит получить вражеский боезаряд, который легко идентифицировать. А если ты его идентифицируешь, значит, должен выдвигать претензии: ноты протеста, требования объяснений, высылка послов. Но если ракета вылетела из их воздушного пространства – нет ракеты, нет проблем,
– подчеркнул эксперт.
Таким образом, для западных партнеров избежание фиксации инцидента остается самым удобным способом сохранить статус-кво и не втягиваться в прямой дипломатический или военный конфликт с Москвой.
Почему европейские лидеры боятся обострения?
Иван Тимочко обратил внимание, что политическая элита Европы на протяжении десятилетий избегала прямой конфронтации и пока боится любой эскалации. К тому же часть бизнеса и политиков до сих пор связана общими интересами с Москвой, а российские агентурные сети продолжают действовать внутри стран Евросоюза.
В Европе до сих пор существует сильный страх перед изменением привычного комфорта. Многие пытаются переждать войну за спиной Украины, надеясь, что агрессия их обойдет стороной. Однако Кремль всегда проверяет границы дозволенного: если на нарушение границ нет жесткой реакции, Россия воспринимает это как слабость и сигнал к дальнейшему наступлению,
– отметил председатель Рады резервистов.
В то же время Кремль опасается открытой войны против Североатлантического альянса. Благодаря сопротивлению украинских сил Россия просто не способна воевать на два фронта, а также стремительно теряет позиции на Ближнем Востоке и в Африке. Именно поэтому руководство РФ ограничивается гибридными атаками, провокациями и шантажом.
Налеты российских дронов: что известно
В частности, в ночь на 24 ноября очередной российский беспилотник вторгся в воздушное пространство Польши, однако военные воздержались от открытия огня якобы из-за риска для гражданского населения.
Это далеко не первый подобный инцидент на восточном фланге НАТО. Российские дроны и ракеты регулярно нарушают границы не только Польши, но и Румынии во время массированных ударов по украинской инфраструктуре. Несмотря на подъем в воздух дежурной авиации и заверения в контроле над ситуацией, союзники каждый раз избегают силового перехвата целей, ограничиваясь наблюдением.