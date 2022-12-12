Возможна договоренность с Лукашенко, – Жданов объяснил, почему прекратились обстрелы из Беларуси
Несмотря на то, что Россия регулярно наносит массированные ракетные атаки по Украине, обстрелы уже давно не велись с территории Беларуси. И этому может быть объяснение.
Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в стриме на своем ютуб-канале, сообщает 24 канал. Он отметил, что летом был период, когда велись активные разговоры о разрыве дипломатических отношений с Беларусью из-за постоянных обстрелов с ее территории. Однако в какой-то момент эти разговоры стихли, а удары с этого направления прекратились.
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О чем Украина могла договориться с Беларусью
По словам Жданова, удары прекратились настолько, что недавно российские войска даже забрали из Беларуси 3 МиГ-31, которые могут нести гиперзвуковую ракету "Кинжал", и перегнали их на базовый аэродром в Заполярье.
Следовательно, с территории Белоруссии ни ракетные удары, ни авиационные удары ракетами не наносятся уже давно. По мнению военного эксперта, это может говорить о какой-то договоренности между Лукашенко и Украиной. Например, в обмен на то, что Беларусь не будет предоставлять свою территорию для нанесения огневых ударов по территории Украины, наше государство не разорвало с ней дипломатические отношения, а также не наносит ответных ударов по территории Беларуси и ее военных объектах.
А как насчет наступления
Жданов предполагает, что на этом основываются и более или менее уверенные заявления нашего военного и политического руководства относительно того, что формирования ударных группировок на территории Беларуси не наблюдается, а удар с этой стороны не является перспективой завтрашнего дня.
То есть это имеет очень низкую вероятность, нельзя ее отбрасывать, но вероятность практически равна нулю. По крайней мере, по состоянию на сегодняшний день,
– уточнил военный эксперт.
Он добавил, что аспект оттягивания украинских сил и средств на Север, конечно, есть. Украинская сторона вынуждена держать там группировку войск, укреплять границу и проводить учения, чтобы быть готовыми на всякий случай.
Олег Жданов объяснил, почему прекратились обстрелы Украины с территории Беларуси: смотрите видео
Могут ли нанести ядерный удар из Беларуси
Что касается предположений о вероятности нанесения с территории Беларуси ядерного удара, то Жданов считает, что сейчас Путин не готов делать это даже на линии фронта с территории России. Поэтому о Беларуси не стоит даже говорить.
"Если Путин за 9 месяцев не смог дожать Лукашенко, чтобы тот приказал белорусской армии наступать, то о чем мы говорим в контексте применения ядерного оружия?", – подчеркнул Жданов.
Ведь для начала Лукашенко обязательно должен разрешить провоз ядерного боеприпаса на территорию Беларуси и применение его с этой территории. Важно и то, что при современных методах ведения разведки наблюдения скрыть такие действия невозможно. То есть, как только Путин отдаст приказ о ядерном ударе, об этом будут знать на Западе, а еще через пять минут будут знать, из какого хранилища и какой вид боеприпасов будут брать россияне.
Почему Лукашенко не хочет вступать в войну
- В американском Институте изучения войны считают, что самопровозглашённому белорусскому президенту невыгодно отправлять свою армию в Украину. Она ведь нужна ему для того, чтобы контролировать белорусский народ.
- Если войска пойдут на Украину, то протестные настроения среди населения страны могут активизироваться, поскольку вооруженные силы, которые Лукашенко использовал для их подавления, будут умирать на войне.
- Следовательно, вероятность того, что Лукашенко согласится вступить в войну и отдать армии приказ о наступлении, остается малой.