Почему придется ужесточать карантин: разъяснение Ляшко

15 октября 2021 , 19:34
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Источник:

Минздрав

Виктор Ляшко утверждает, что карантин могут усилить, потому что люди пренебрегают вакцинацией. По словам министра, это единственный путь избежания коллапса медицинской системы.

Министр здравоохранения в очередной раз отметил, что есть 2 эффективных пути противодействия распространению COVID-19: вакцинация и карантин.

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У нас почему-то продолжают пренебрегать возможностью сделать прививку, поэтому единственный выход для предотвращения коллапса медицинской системы – введение карантинных ограничений,
– сказал Ляшко.

В реанимации нет вакцинированных

Ляшко отметил, что на реанимационных койках нет ни одного вакцинированного. Чиновник напомнил, что прививка позволяет избежать тяжелого течения болезни. Министр говорит, что 97% госпитализированных с коронавирусом не вакцинировались.

Поэтому Ляшко подытожил, что увеличение количества вакцинированных позволит не внедрять дополнительные карантинные ограничения.

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Привилегии для вакцинированных / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Автор: Ольга Музика