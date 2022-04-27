Почему Приднестровье – еще один шаг к великой войне

Вчера и сегодня в Приднестровье стрельба и взрывы. Обстреляно здание КГБ, взорваны мощные ретрансляторы. Тысячи жителей Приднестровья устремились в свободную часть Республики Молдова, сотни – в Украину. А ведь всё население непризнанного государства менее полумиллиона человек. Что произошло?

Украина винит во взрывах Россию, Россия – Украину, президент Молдовы говорит о "внутренних разборках" в самопровозглашенном анклаве – так называемой " Приднестровской Молдавской республике" ("ПМР").

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Новый фронт

Сегодня российские ракеты разрушили единственный железнодорожный и шоссейный мост через Днестровский лиман, связывающий с основной частью Одесской области её придунайскую часть – небольшой регион с историческими городами Измаилом, Килией, Болградом, Аккерманом (Белгородом Днестровским).

Это – южная часть старой Бессарабской губернии, переданная, после аннексии Сталиным в 1940 году Бессарабии у Румынии, Украине.

Как можно связать эти странные факты? На мой взгляд, Россия планирует десант между устьями Днестра и Дуная. Тем более, что захваченный в первые дни войны остров Змеиный – удобный плацдарм, совсем близко находящийся к этому району Украины.

Захватив район Аккермана-Измаила, русские войска окажутся в двух шагах от Одессы с Запада и тем самым облегчат наступление на этот замечательный город с Востока – от Николаева.

Взорванные мосты помешают украинским войска прийти на помощь защитникам Белгорода и Измаила. А население там разноязыкое - и украинцы, и молдаване, и гагаузы, и болгары. Вдруг поддержат "освободителей"?

Заповедник СРСР

Но еще важнее другое. От этого района Аккермана-Измаила рукой подать до Приднестровья – только сам Днестр форсировать.

А Приднестровье с 2014 года просится в Россию и уже половина его жителей имеет российские паспорта.

Приднестровье откровенно ностальгирует по советчине и имеет флаг с серпом и молотом ( Молдавской ССР и такой же герб). А кроме того в Приднестровье – в Кобасне (Cobasna) – огромные военные склады еще советского времени, которые охраняют полторы-две тысячи российских миротворцев. И, наконец, Приднестровье, если его займет российская армия, это новый юго-западный фронт против Украины.

Возможно, российские военные боятся, что кобасненскими боеприпасами завладеют украинцы, хотя в нынешнем контексте они, скорее всего, никогда не нарушат суверенитет Молдовы. Ведь "ПМР" – это часть Молдовы и никто в мире ее независимость от Кишинева не признаёт, даже Россия.

Эскалация

Тот, кто вторгнется на территорию "ПМР" – вторгнется на территорию Молдавского государства.

Россия уже признала "ДНР" и "ЛНР", почему бы ей не признать и "ПМР"? Прецедент имеется.

Взрывы в "ПМР" – хороший предлог "взять под защиту жизнь и имущество" российских граждан и военные склады. Кишинев наверняка объявит это актом агрессии и обратится за помощью к Румынии и НАТО.

Перспективы присоединения Приднестровья и открытия "второго фронта" на западе Украины, может быть, кружат головы российским генералам и политикам.

Дай бог, если я ошибаюсь. Только это еще один шаг к большой европейской войне, в которой нынешняя Россия победителем не будет никогда.

Почему Россия исторически ворует все украинское – смотрите видео: