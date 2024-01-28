США и другие страны приостановили финансирование Агентства ООН в Секторе Газа: СМИ назвали причину
Источник:Reuters
Ряд стран приостановил финансирование Агентства ООН в Секторе Газа по делам палестинских беженцев (UNRWA). Это произошло после заявления Израиля.
Израиль обвинил некоторых сотрудников Агентства ООН в Секторе Газа по делам палестинских беженцев в причастности к атакам на еврейское государство. Также Иерусалим сообщил о приостановке финансирования UNRWA со своей стороны.
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Что сказал Израиль
Европейское государство обвинило 12 работников UNRWA в том, что они участвовали в нападении палестинских боевиков на Израиль. После этого США приостановили финансирование Агентства ООН в Секторе Газа.
Америка считается главным донором UNRWA. Впоследствии увеличилось количество стран, которые тоже приостановили финансирование организации. Это также сделали Великобритания, Канада, Франция, Нидерланды, Италия, Финляндия, Австралия.
Глава МИД Израиля Исраэль Кац приветствовал решения этих стран и заявил, что еврейское государство будет работать над полным прекращением деятельности этой организации в Секторе Газа.
Мы уже много лет предупреждаем, что UNRWA увековечивает проблему беженцев, подрывает мир и служит гражданским подразделением ХАМАС в Секторе Газа,
– сказал он.
Как отреагировали в UNRWA
Генеральный комиссар UNRWA Филипп Лаззарини отреагировал на обвинения со стороны еврейского государства. Он пообещал уволить этих людей. Также Лаззарини заверил, что эти 12 сотрудников, которых подозревает Израиль, понесут ответственность, если их вину докажут.
Палестина ответила
Министр Палестинской автономии по гражданским делам Хусейн аль Шейх прокомментировал скандал. По его словам, решение некоторых стран о приостановлении финансирования Агентства ООН в Секторе Газа "несет большие политические и гуманитарные риски для оказания помощи".
ХАМАС тоже отреагировал на прекращение финансирования UNRWA рядом государств. Палестинские боевики обвинили Израиль в "угрозах и шантаже" и призвали ООН и международные организации "не поддаваться".
Что известно о финансировании ХАМАС
- Недавно высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Израиль финансировал создание ХАМАС. Однако премьер-министр еврейского государства Беньямин Нетаньяху ранее отвергал подобные обвинения.
- По словам Борреля, израильское правительство таким образом хотело ослабить Палестинскую администрацию во главе с ФАТХ. Также европейский дипломат выступил за то, чтобы война между ХАМАС и Израилем завершилась мирным решением посредством создания палестинского государства.
- После этого израильский журналист Цви Зильбер в комментарии 24 Каналу подтвердил заявление Борреля. Он заметил, что в 1980-х годах ФАТХ и организация освобождения Палестины представляли основные проблемы для Иерусалима.
- Еврейское государство сделало ставку на движение ХАМАС, которрое собиралось строить школы, мечети и т.п., чтобы перетянуть внимание палестинцев. Зильбер назвал это решение ошибочным и подчеркнул, что поддержка и финансирование ХАМАС Израилем завершились в конце 80-х, когда это палестинское движение перешло к открытой террористической деятельности.