США и другие страны приостановили финансирование Агентства ООН в Секторе Газа: СМИ назвали причину

Ряд стран приостановил финансирование Агентства ООН в Секторе Газа по делам палестинских беженцев (UNRWA). Это произошло после заявления Израиля.

Израиль обвинил некоторых сотрудников Агентства ООН в Секторе Газа по делам палестинских беженцев в причастности к атакам на еврейское государство. Также Иерусалим сообщил о приостановке финансирования UNRWA со своей стороны.

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Что сказал Израиль

Европейское государство обвинило 12 работников UNRWA в том, что они участвовали в нападении палестинских боевиков на Израиль. После этого США приостановили финансирование Агентства ООН в Секторе Газа.

Америка считается главным донором UNRWA. Впоследствии увеличилось количество стран, которые тоже приостановили финансирование организации. Это также сделали Великобритания, Канада, Франция, Нидерланды, Италия, Финляндия, Австралия.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац приветствовал решения этих стран и заявил, что еврейское государство будет работать над полным прекращением деятельности этой организации в Секторе Газа.

Мы уже много лет предупреждаем, что UNRWA увековечивает проблему беженцев, подрывает мир и служит гражданским подразделением ХАМАС в Секторе Газа,

– сказал он.

Как отреагировали в UNRWA

Генеральный комиссар UNRWA Филипп Лаззарини отреагировал на обвинения со стороны еврейского государства. Он пообещал уволить этих людей. Также Лаззарини заверил, что эти 12 сотрудников, которых подозревает Израиль, понесут ответственность, если их вину докажут.

Палестина ответила

Министр Палестинской автономии по гражданским делам Хусейн аль Шейх прокомментировал скандал. По его словам, решение некоторых стран о приостановлении финансирования Агентства ООН в Секторе Газа "несет большие политические и гуманитарные риски для оказания помощи".

ХАМАС тоже отреагировал на прекращение финансирования UNRWA рядом государств. Палестинские боевики обвинили Израиль в "угрозах и шантаже" и призвали ООН и международные организации "не поддаваться".

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