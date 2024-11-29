Страшная перспектива, о которой не думают партнеры

Рим в этом году принимает конференцию по восстановлению и отстройке, подготовка к которой обычно занимает немало времени. Но вне контекста вопросов экономики, инвестиций, модернизации и безопасности не может не стоять и геополитика, в частности имплементация Трампом обещания приложить усилия для завершения войны и положить ей конец в короткие сроки.

Это и другое мы обсуждали во время дискуссии в Институте международных отношений Италии. Об этом заявила Ольга Айвазовская, информирует 24 Канал.

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Важные моменты, которые надо зафиксировать

9 ноября 2016 года, когда Дональд Трамп победил впервые, россияне в Минске устроили шабаш и празднование в связи с их твердым убеждением, что они уже выиграли войну. Впрочем, история доказала обратное. Россиянам пришлось начать полномасштабное вторжение, как следствие бессилия других методов поглощения Украины.

Разговоры о проигрыше в войне Украины опасны для всей Европы. В разы меньшего от Ирана Израиля никто не спрашивает о проигрыше в их войне, что свидетельствует о разных стандартах и подходах к формулировке будущего.

Если европейцы не поставят себе в приоритет поддержку Украины, то украинские солдаты в оккупации будут воевать с европейцами. Россияне уже мобилизуют мужчин на новооккупированных территориях в свои вооруженные силы. Вместе с северными корейцами они становятся безлимитным и дешевым человеческим ресурсом для войны россиян с коллективным Западом. Это очень страшная перспектива, и о ней партнеры не думают.

Обезлюдение Украины и новые волны миграции могут быть прекращены через защиту критической инфраструктуры, работающую экономику и системное взаимодействие.

Когда кто-то спрашивает о нейтралитете Украины, как цену за заморозку конфликта, я искренне интересуюсь, кто будет воевать за нас, если нейтралитет сработает на полную и немедленную оккупацию страны россиянами.

А вот относительно предстоящей конференции, то важно говорить как и об успешных примерах по результатам предыдущих лет, поддержанных и реализованных проектов, потому что о них украинские граждане мало проинформированы, так и о раннем восстановлении.

Я везде говорю об образовании, потому что его несправедливо игнорируют: от бизнес-образования для профессионального роста кадров для программ, так и школьное и университетское для конкурентности украинского человеческого капитала.