Днем 8 октября пункт пропуска Рава-Русская временно прекращал работу. Причиной стал сбой в работе базы данных польской таможни.

Людей предупреждали, что оформление лиц и транспортных средств не производилось. Украинцев просили простить за неудобства.

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По состоянию на 17:00 движение было возобновлено.

Как Украина укрепляет границу с врагом

Андрей Демченко – спикер ГПСУ – рассказал, что Украина рассматривает возможность, что Россия снова попытается наступать с Севера. Учитывая этот сценарий, границу тщательно укрепляют. Активная работа кипит с начала полномасштабного вторжения. Пограничные отряды производят работы по укреплению непосредственно по линии границы.

А это, собственно, сотни километров и противотранспортных рвов, и сотни километров разного рода заборов из разных элементов, устанавливаемых непосредственно на линии границы. Это также уничтожение всех возможных путей, идущих через государственную границу,

– подчеркнул Демченко.

У врага нет никаких шансов. Кроме того, в ГПСУ рассказали, что на наиболее угрожающих участках границы проводятся массовые минирования. У врага нет никаких шансов реализовать свои замыслы.