Владимир Путин почему-то решил, что с Украиной он справится быстро и начал войну. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его словам, это была фатальная ошибка главы Кремля.

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Надеялся на ум и логику

Оппозиционер отметил, что еще за 10 – 11 месяцев до начала войны он считал ее вероятность очень высокой.

Я не верил ни в какие учения, а когда начали перебрасывать военных с Дальнего Востока, с Тихоокеанского флота России, я понял, что скорее всего Путин решится на войну,

– вспомнил он.

Гудков тогда предполагал, что Путин, возможно, нанесет удар по Югу, а именно по Мелитополю. Вероятно, это будет удар с моря и суши.

"Я предполагал, что сумасшедшие в Кремле обязательно на это решатся, ведь понимал, что они одержимы одной жаждой – укрепить свою власть, нанести вред народу Украины и не дать ему нормально жить. И через этот механизм сделать свою власть вечной", – подчеркнул он.

По его словам, он не верил, что вторжение будет широкомасштабным – по всем направлениям.

"Однако, я надеялся, что разум и логика, понимание реалий, которые происходят в мире, возможные последствия – все это заставит Путина отступить", – пояснил собеседник.

Не предполагал, что действия ВСУ будут столь успешны

Гудков вспомнил, что 19 февраля в Болгарии состоялась его конференция, на которую приехало много уважаемых людей. Среди них его сын Дмитрий, а также Дмитрий Потапенко, Леонид Гозман, Илья Пономарев и многие другие.

И кроме нас с Гозманом никто не верил в возможность войны. Нас все убеждали, что Путин не такой сумасшедший. На самом деле он оказался даже большим безумцем, чем мы думали,

– заметил он.

Однако оппозиционный политик тогда верил в то, что Путин увязнет в Украине и не достигнет своей цели.

"Я, возможно, не предполагал, что действия ВСУ будут до такой степени успешными, но в том, что Путин проигрывает не сомневался. Для него это будет хуже, чем война в Афганистане для Советского Союза. Эта сумасшедшая авантюра закончится полным крахом путинского режима. Я уверен в этом и сегодня", – подчеркнул он

По его мнению, невозможно физически покорить страну с 40 миллионным населением, какую бы армию не имела Россия.

"Невозможно физически удержать власть на гигантской территории с огромным населением. Я не понимал, как они вообще думали об окончательном покорении Украины", – рассказал Гудков.

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Фатальная ошибка Путина

Он отметил, что Путин начал войну, потому что его рейтинг пошел вниз. Ему нужно было что-то делать, чтобы его не свергли. И тогда потребовалась победная война, которая бы подняла рейтинг главы Кремля.

"Все эти вожди, фюреры, нацлидеры всегда совершают когда-то фатальные ошибки. И эта война – фатальная ошибка Путина, которая приведет его к смерти, возможно, не физической, политической же – бесспорно. Непонятно, скольких людей он с собой заберет в могилу. Но то, что он сделал решительный шаг к своей могиле, это определенно", – отметил Геннадий Гудков.

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