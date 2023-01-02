Владімір Путін чомусь вирішив, що з Україною він впорається швидко і розпочав війну. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. За його словами, це була фатальна помилка очільника Кремля.

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Сподівався на розум та логіку

Опозиціонер зазначив, що ще за 10 – 11 місяців до початку війни він вважав її ймовірність є дуже високою.

Я не вірив в жодні навчання, а коли почали перекидати військових з Далекого Сходу, з Тихоокеанського флоту Росії, я зрозумів, що скоріше за все Путін зважиться на війну,

– згадав він.

Гудков тоді припускав, що Путін, можливо, завдасть удар по Півдню, а саме по Мелітополю. Ймовірно це буде удар з моря і суши.

"Я передбачав, що божевільні в Кремлі обов'язково на це зважаться, адже розумів, що вони одержимі одною жагою – укріпити свою владу, завдати шкоди народу України й не дати йому нормально жити. І через цей механізм зробити свою владу вічною", – підкреслив він.

За його словами, він не вірив, що вторгнення буде широкомасштабним – по всім напрямкам.

"Проте, я сподівався, що розум та логіка, розуміння реалій, які є у світі, можливі наслідки – все це змусить Путіна відступити", – пояснив співрозмовник.

Не передбачав, що дії ЗСУ будуть такими успішними

Гудков згадав, що 19 лютого в Болгарії відбулась його конференція, на яку приїхало багато поважних людей. Серед них його син Дмитро, а також Дмитро Потапенко, Леонід Гозман, Ілля Пономарьов і багато інших.

І крім нас з Гозманом ніхто не вірив в можливість війни. Нас всі переконували, що Путін не такий божевільний. Насправді він виявився навіть більшим божевільним, ніж ми думали,

– зауважив він.

Проте опозиційний політик тоді вірив в те, що Путін зав'язне в Україні і не досягне своєї мети.

"Я, можливо, не передбачав, що дії ЗСУ будуть до такої великої міри успішними, але в тому, що Путін програє не сумнівався. Для нього це буде гірше, ніж війна в Афганістані для Радянського Союзу. Ця божевільна авантюра закінчиться повним крахом путінського режиму. Я впевнений в цьому і сьогодні", – наголосив він

На його думку, неможливо фізично підкорити країну з 40 мільйонним населенням, яку б армію не мала Росія.

"Неможливо фізично утримати владу на гігантській території з величезним населенням. Я не розумів, як вони взагалі думали про остаточне підкорення України", – розповів Гудков.

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Фатальна помилка Путіна

Він зазначив, що Путін розпочав війну з тої причини, що його рейтинг пішов донизу. Йому потрібно було щось робити, щоб його не скинули. І тоді була потрібна переможна війна, яка б підняла рейтинг очільника Кремля.

"Всі ці вожді, фюрери, нацлідери завжди роблять колись фатальні помилки. І ця війна – фатальна помилка Путіна, яка призведе до його смерті, можливо не фізичної, політичної ж – безперечно. Незрозуміло, скількох людей він з собою забере в могилу. Але те, що він зробив рішучий крок до своєї могили, це безперечно", – зазначив Геннадій Гудков.

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