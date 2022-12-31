Про це розповів співробітник розвідувальної служби, на ім'я Йоакім. У Данії вважали, що Росія виграє війну проти України, попри проблеми у своїй армії. У повідомленні йдеться, що Росії не вдалося досягти своїх цілей через прорахунки, зокрема з боку Путіна, які призвели до провалу Москви.

До теми Більшість з оточення Путіна не знала про вторгнення в Україну, – NYT

У Данії назвали дві ключові помилки Путіна

Співробітник данської розвідки наголосив на серйозних проблемах в російській армії з корупцією, безгосподарністю і повільним матеріально-технічним забезпеченням. Водночас, як він зазначив, ці проблеми бачили в Москві, тому могли виправити їх.

За оцінкою FE, вина за провал Росії у війні лежить на Путіні, які ухвалив невдалі рішення. По-перше, диктатор через власні ідеологічні переконання вірив, що в Україні росіян будуть зустрічати з квітами.

По-друге, рішення про вторгнення в Україну планувалось у вузькому оточенні Путіна. Відтак, військові отримали наказ в останню мить, тому вони не знали, що робити.

У Данії вважають, що пропагандистський термін "спецоперація" теж невдало позначився на вторгненні Росії. Через це Кремлю довелося розраховувати не на призовників, а на контрактників. Відтак, армія Росії недорахувалась 30 тисяч особового складу.

Чому Росія була близька до успіху

Йоакім вважає, що в перші дні вторгнення Росія була близькою до успіху, адже десантні війська захопили аеропорт у Гостомелі й чекали на підкріплення. Проте літаки зі свіжим десантом просто не змогли туди дістатися, оскільки росіяни не здолали українську ППО.

Це досить дрібні фактори, які в підсумку вирішили результат,

– каже співробітник FE.

Після цього Путін продовжував ухвалювати погані рішення, в тому числі втручався в хід війни на найнижчих рівнях командування.

"Це найгірша ідея у світі. У нього є генерал, який керує цією війною. Тож він не повинен сидіти там і отримувати поради від усіх цих інших генералів", – вважає Йоакім.

Новий наступ Росії не буде мати успіху

За оцінками військової розвідки Данії, армія Росії вкрай виснажена, тому на її відновлення підуть роки. Тому Йоакім скептично ставиться до шансів Росії під час ймовірного нового наступу на Київ.

За його словами, за такий короткий час просто неможливо підготувати мобілізовані російські війська до наступу такого типу.

Водночас він вважає, що Україна має хороші перспективи відвоювати більшу частину окупованих територій. Успіх ЗСУ буде залежати від того, скільки зброї буде надано Україні.

"Ми цілком очікуємо, що менші атаки (РФ) відбуватимуться, як у Бахмуті. Але наступ, подібний до того, який ми бачили в лютому минулого року, їм знадобиться кілька років, щоб підготуватися до нього знову", – вважає співробітник FE.