Почему Путин находится в "информационном пузыре": Шейтельман объяснил политику диктатора

Кремлевский диктатор Владимир Путин довольно редко выходит из своего бункера. Более того, у него нет полного доступа к информации.

Люди диктатора врут ему. Но Путин верит в это, потому что подозревать, что президенту лгут мелкие генералы, он не может. Конечно, он верит. Об этом 24 Каналу сказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Путин не является полным идиотом

Можно лгать об уничтожении Leopard, Patriot, попадании в ГУР. Но пытаться убедить в том, что Херсон контролируется российской армией – не получится. Диктатор требует немало всяческой информации, ему нужны какие-то подтверждения. Они подделывают все документальные свидетельства.

Все заняты фотошопом. Фотошоп фотошопом, но весь Херсон ты не сможешь зафотошопить сразу. Да, у него есть искривленная картина реальности,

– сказал политтехнолог.

Но, например, если мы освободим Крым, он об этом узнает. Он не будет сидеть и не думать, что Крым до сих пор является частью России.

Да, он находится в определенном "информационном пузыре". Но он по своей воле там. Он сам назначил людей, которые ему врут. В то же время он не полон идиот,

– заверил Шейтельман.

Путин видит, что все его "красные линии" на Запад не действуют. В The Washington Post написали, что Джо Байдену понравилось красные линии, которые рисует диктатор. Глава России ясно понимает, что Украина получит и самолеты, и все остальное.

Диктатор придумал историю, ею и живет

Что касается контрнаступления ВСУ, у врага есть миф о "величии России". Он взялся еще с имперской России, в него в стране искренне верят.

"Россия просто не может проиграть, она же "великая"! Как мы можем проиграть? Издеваетесь? Кому? Украине?", – акцентировал Шейтельман.

Путин несколько забыл, что Россия – это всего лишь кусочек империи. Молодой, новый, неполноценный.

Этого он не знает. Он живет, чувствуя под собой всю мощь "российской империи". Советский Союз был хотя бы третьей по населению страной в мире, второй экономикой мира, второй армией мира. Но этого ничего нет, это настоящий миф, на который он делает ставку,

– акцентировал Михаил Шейтельман.

Нам очень повезло, что российский президент так размышляет. Все вышеупомянутое – его собственные исторические измышления.

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