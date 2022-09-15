"Мелкое, рябое, а мы за это умираем": Арестович объяснил, почему путин не ездит на передовую

Путин давно избегает поездок на передовую. Он боится своих же. Кроме того, существенную роль играет "несвежий" внешний вид российского диктатора.

Глава государства-агрессорки по-прежнему не ездил на передовую. Например, в чечню он никогда не ездил ни в первую, ни во вторую войну – приезжал только в зачищенное место. Об этом заявил советник Офиса Президента Алексей Арестович.

Читайте также Из-за паники от контрнаступления ВСУ российские подразделения едва не начали войну между собой

Путин просто боится

По мнению Арестовича, путин четко знает, что осторожность – превыше всего. Он больше всего боится даже не украинцев, а своих же.

Боится, что его свои грохнут под видом того, что налетела украинская артиллерия,

– сказал Арестович.

Советник добавил, что путин может бояться и своей охраны, официантов, секретарей, врачей. Диктатор живет в привычном уже страхе.

Диктатор в "периоде полураспада"

Арестович убежден, что безнаказанное зло разлагает душу и физически уничтожает человека. Он обратил внимание на ужасающий внешний вид путина.

"Это нервное цепляние за край стола, этот притоп, непонятный танец ногами. Это личность в периоде полураспада", – заметил советник.

Чиновник отметил, если путин поедет на передовую, солдаты, увидев его, ужаснутся. Подумают: "Мелкое, рябое, и мы за это умираем?" По словам Арестовича, это будет тотальное разочарование.

Советник подытожил, если живого пути показать российским солдатам, то российская армия застрелится. Именно поэтому диктатор и прячется.

Детальнее – Арестович объяснил, почему путин прячется в бункере: видео