У Путина "дворовая чуйка" по российской мобилизации: оперативная сводка от Свитана

Представитель ГУР Андрей Юсов объяснил, почему Владимир Путин не объявил всеобщую мобилизацию в России. По его словам, в Кремле решили это отложить из-за выборов, которые должны состояться весной 2024 года.

В эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил замысел российского диктатора.

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Российская мобилизация

По его словам, у Путина есть так называемая "дворовая чуйка". Он понимает, что в России в некоторых регионах уже назрел и может взорваться "котел", поэтому решил отложить мобилизацию.

С одной стороны – сейчас россиянам она не сильно и нужна. У них не уменьшается поток садистов, которые готовы за определенные средства взять в руки оружие и убивать украинцев. Именно поэтому мобилизация Путину не нужна,

– подчеркнул Роман Свитан.

"20 – 25 тысяч россиян мобилизуется каждый месяц. Именно поэтому проблем нет и не будет. Это общество, где две трети поддерживают геноцид украинского народа, убийства и разрушения украинской государственности. Две трети – это под 100 миллионов, потому они из себя могут выдавать 20 тысяч в месяц", – добавил военный эксперт.

Именно поэтому Путин и не стал подписывать мобилизацию, понимая, что у него этот ресурс не заканчивается. Разве что могут завершиться деньги на этот ресурс. Однако для этого нужно переводить Россию в режим страны спонсора терроризма.

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ATACMS для Украины

Свитан предположил, что Украине, скорее всего, передали ракеты ATACMS в количестве в 40 штук. Ведь еще летом Марокко закупило 40 ATACMS, которые ей не нужны. Тогда-то и начались разговоры, что Украина может получить эти ракеты.

Под Марокко США закупает очень много техники, а затем через еще одну страну она переправляется и попадает в Украину.

"Нужно запомнить этот народ – они нам очень помогли. Именно поэтому, скорее всего, у нас как раз партия в 40 ATACMS", – подытожил военный эксперт.

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