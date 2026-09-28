Глава Службы внешней разведки Украины в 2005 – 2010 годах, генерал армии Николай Маломуж в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал, почему российский диктатор стал более осторожным в своих передвижениях. По его словам, Путин опасается не только украинских ударов, но и возможных действий собственных спецслужб.

Путин ограничил свои поездки

Маломуж отметил, что после атак на российские объекты Путин вынужден менять привычную географию своих поездок. Но диктатор опасается не только Украины.

Путин ограничивает себя во всех ситуациях в плане поездок по России, потому что не уверен, что не будет даже предательства со стороны спецслужб,

– заметил генерал.

Путин сократил круг людей, с которыми регулярно общается.

Он ограничивает даже общение со своим ближайшим окружением. Это два–три человека, которые более или менее постоянно с ним контактируют,

– добавил Маломуж.

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Зачем Путину одинаковые кабинеты?

По словам Маломужа, в разных резиденциях Путина могут обустраивать практически одинаковые помещения. Это, по его мнению, должно затруднять определение точного места нахождения российского лидера.

Чтобы идентифицировать конкретное место пребывания, объект, чтобы оно оставалось неопределенным. Поэтому те же интерьеры, те же ручки или еще что-то, все это целенаправленно размещается именно там,

– отметил Маломуж.

Он также заявил об использовании двойников на публичных мероприятиях.

"Вторая составляющая – это привлечение двойников. Особенно на публичных мероприятиях они однозначно задействуются, и этот механизм работает", – рассказал генерал.

В то же время Маломуж считает, что на важных стратегических встречах Путин, как правило, присутствует лично.