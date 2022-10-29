Почему Путин остановил мобилизацию и поручил объявить об этом Шойгу: в ISW объяснили изменение стратегии
Источник:ISW
В России якобы завершили мобилизацию, теперь будут мобилизовать только добровольцев и контрактников. Однако о завершении этой процессии сообщил не лично Путин. Диктатор устроил показательное шоу, чтобы спасти авторитет Шойгу.
О прекращении российской военной мобилизации Шойгу заявил вчера, 28 октября. Мол, уже мобилизовано 300 000 мужчин, 82 000 из которых дислоцируются в Украине, а 218 000 из них учатся на российских полигонах.
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Путин признал, что у российских войск были проблемы с материально-техническим обеспечением и снабжением мобилизованных сил, но соврал, что это повлияло только на начало мобилизации. Мол, проблемы решены.
Почему Путин действительно остановил мобилизацию
Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что Путин прекратил мобилизацию в России, чтобы освободить административные и учебные возможности для отложенного осеннего цикла призыва, который стартует 1 ноября.
Российские военные, вероятно, не имеют возможности поддерживать обучение 218 000 мобилизованных и примерно 120 000 новых осенних призывников.
Откуда взялась активность Шойгу
Вероятно, Путин пытается восстановить авторитет министра обороны Шойгу в российском информационном пространстве, чтобы сбалансировать влияние российских послевоенных силовиков.
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Аналитики отмечают, что Путин мог бы сам объявить об окончании мобилизации, а не на встрече с Шойгу или поручил Шойгу самостоятельно завершить неисправную мобилизацию. Вместо этого сделал видимость значимости Шойгу.
Их инсценированная публичная встреча согласовывается с недавним всплеском появления Шойгу в СМИ.
В ISW напоминают, что в период 23-26 октября Шойгу провел несколько публичных телефонных разговоров с турецкими, китайскими и западными министрами. Это, вероятно, стратегия Кремля по спасению авторитета Шойгу.
Эти встречи отличают Шойгу и российское высшее военное командование от силовиков, не имеющих такого ранга или авторитета, несмотря на свою популярность в российском информационном пространстве.
Еще весной и летом Шойгу мало появлялся на публике.
Чего боится Путин
- В последнее время в Кремле наблюдается раскол, который прослеживается в действиях "повара Путина" – Пригожина.
- Он продолжает создавать разногласия в правительстве России. Демонстрацией этого является так называемая "линия Вагнера". Дело в том, что она совсем не отвечает нарративам о ходе войны, поступающих из Кремля.
- В ISW уже отмечали, что военная структура, функционирующая параллельно с вооруженными силами России, в перспективе может угрожать режиму Путина.
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