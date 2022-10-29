Почему Путин остановил мобилизацию и поручил объявить об этом Шойгу: в ISW объяснили изменение стратегии

В России якобы завершили мобилизацию, теперь будут мобилизовать только добровольцев и контрактников. Однако о завершении этой процессии сообщил не лично Путин. Диктатор устроил показательное шоу, чтобы спасти авторитет Шойгу.

О прекращении российской военной мобилизации Шойгу заявил вчера, 28 октября. Мол, уже мобилизовано 300 000 мужчин, 82 000 из которых дислоцируются в Украине, а 218 000 из них учатся на российских полигонах.

Внимание В России контрактник на КАМАЗе сбил колонну срочников: есть погибшие

Путин признал, что у российских войск были проблемы с материально-техническим обеспечением и снабжением мобилизованных сил, но соврал, что это повлияло только на начало мобилизации. Мол, проблемы решены.

Почему Путин действительно остановил мобилизацию

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что Путин прекратил мобилизацию в России, чтобы освободить административные и учебные возможности для отложенного осеннего цикла призыва, который стартует 1 ноября.

Российские военные, вероятно, не имеют возможности поддерживать обучение 218 000 мобилизованных и примерно 120 000 новых осенних призывников.

Откуда взялась активность Шойгу

Непонятно, как призывники будут завершать обучение и по одной причине. Обязательным этапом обучения российских призывников является вступление в российское военное подразделение, которое уже воюет в Украине и понесло значительные потери.

Вероятно, Путин пытается восстановить авторитет министра обороны Шойгу в российском информационном пространстве, чтобы сбалансировать влияние российских послевоенных силовиков.

Вадно Пригожин накапливает власть и создает военную структуру, – ISW объяснили, что это означает

Аналитики отмечают, что Путин мог бы сам объявить об окончании мобилизации, а не на встрече с Шойгу или поручил Шойгу самостоятельно завершить неисправную мобилизацию. Вместо этого сделал видимость значимости Шойгу.

Их инсценированная публичная встреча согласовывается с недавним всплеском появления Шойгу в СМИ.

В ISW напоминают, что в период 23-26 октября Шойгу провел несколько публичных телефонных разговоров с турецкими, китайскими и западными министрами. Это, вероятно, стратегия Кремля по спасению авторитета Шойгу.

Эти встречи отличают Шойгу и российское высшее военное командование от силовиков, не имеющих такого ранга или авторитета, несмотря на свою популярность в российском информационном пространстве.

Еще весной и летом Шойгу мало появлялся на публике.

Чего боится Путин

В последнее время в Кремле наблюдается раскол, который прослеживается в действиях "повара Путина" – Пригожина.

Он продолжает создавать разногласия в правительстве России. Демонстрацией этого является так называемая "линия Вагнера". Дело в том, что она совсем не отвечает нарративам о ходе войны, поступающих из Кремля.

В ISW уже отмечали, что военная структура, функционирующая параллельно с вооруженными силами России, в перспективе может угрожать режиму Путина.

Интересно знать Путина беспокоит конфликт Пригожина с Шойгу больше, чем потери армии: объяснение Шейтельмана

Больше об этом – Пригожин бросил вызов Шойгу: смотреть видео