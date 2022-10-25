Угроза путинскому режиму

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что военная структура, которая функционирует параллельно с вооруженными силами России, в перспективе может угрожать режиму Владимира Путина по крайней мере на информационном поле.

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В ISW ссылаются на данные российских военных блогеров, которые пишут, что Пригожин спонсирует формирование добровольческого батальона под предводительством бывшего офицера ФСБ Игоря Гиркина.

Пригожин и Гиркин скооперировались не просто так

Отмечают, что сотрудничество Пригожина и Гиркина, вероятно, создаст большой националистический электорат для Пригожина на поддержку его максималистских целей войны в Украине.

Гиркин – ярый критик российского высшего военного командования. Он долгое время не мог сформировать собственный добровольческий батальон из-за отсутствия снабжения и других бюрократических ограничений.

А вот Пригожин может позволить себе роскошь управлять ЧВК Вагнера без прямого контроля со стороны минобороны России.

Пригожин занимает уникально выгодное положение в российской структуре и информационном пространстве. Он может свободно рекламировать себя и свои силы, одновременно критикуя кремлевских чиновников или вооруженные силы России, не опасаясь ничего,

– отметили аналитики.

Путин зависит от Пригожина

Путин зависит от сил "Вагнера" в Бахмуте, поэтому, вероятно, пытается задобрить Пригожина, несмотря на то, что он подрывает авторитет обычных российских военных.

В отчете, в частности, вспоминают, как Пригожин в одном из интервью заявил, что строит "линию Вагнера", чтобы вооруженные силы России, которые "прячутся за спинами Вагнера", чувствовали себя в безопасности.

Пригожин критикует российскую армию в комментариях многих онлайн-медиа и телеграм-каналов, что позволяет ему охватывать аудиторию, которая недоступна для минобороны России, которое ограничено в своих публичных заявлениях и средствах коммуникации,

– добавляют в отчете.

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Почему Пригожину удается захватить инфополе

Кроме того, немаловажно и то, что Пригожин не занимает официальную ответственную должность. Он не руководит ни одной российской операцией в Украине и не отвечает за какую-либо бюрократию. А это дает ему возможность свободно критиковать тех, кто "у власти".

А еще Пригожин дистанцировался от лидера Чечни Рамзана Кадырова после того, как их общая критика высшего военного руководства России 1 октября привлекла большое внимание. Аналитики предположили, что это свидетельствует о том, что Кадыров может потерять контроль над регионом.

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