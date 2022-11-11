"Это ошибка": политолог объяснил, почему Путин отправляет на саммит G20 Лаврова, а не Мишустина

Путин не поедет на саммит G20, а вместо себя отправляет Лаврова. Это ошибка, ведь гораздо продуктивнее было бы отправить в Индонезию премьер-министра страны Мишустина.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов. Ранее сообщалось о том, что на саммите G20 услышат Зеленского, а не Лаврова.

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Путин был бы безоружным на G20

Галлямов отметил, что Путин не едет на саммит G20, ведь там ему пришлось бы вступить в бой, но без своего оружия. Аргументы про укронацистов и тому подобное подходят только россиянам, там такой номер не пройдет. Путин действительно понимает где и что можно говорить.

Например, когда Путин говорит о Навальном внутри России, то рассказывает о ЦРУ и т.п., лжет в глаза россиянам. Как только о Навальном с ним заговорит Макрон или Меркель, ничего такого им он не говорит. Путин говорил, дайте нам материалы и мы проведем расследование,

– заметил российский оппозиционный политолог.

Путин не умеет говорить паритетно

Он продолжил, что Путин не умеет говорить паритетно. Он всегда общался либо снизу вверх, либо сверху вниз, когда стал президентом. Путин никогда даже не проводил нормальных дебатов, так что опыта вести диалог на равных у него нет.

"Кроме того, надо понимать, что у Путина сейчас нет вообще ощущения силы. Он бы поехал на саммит и мог бы поспорить там, если бы его армия побеждала. А так она убегает, ни на что способна, весь мир убедился, что это бумажный тигр, экономика умирает, народ на грани революции, элиты недовольны, так что Путин будет выглядеть как одинокий сумасшедший старик", – подчеркнул Галлямов.

Лавров – не дипломат

По его словам, большая ошибка Путина отправить на G20 Лаврова. Он не дипломат, а пропагандист, как и все МИДы при Путине. Лавров не умеет вести дипломатию, а при первом же споре просто начнет "быковать".

У России в настоящее время аргументов, кроме ядерного оружия, не осталось. Однако этим аргументом тоже нужно грамотно пользоваться, нельзя это делать так, как Медведев, сам Лавров, Захарова и т.д. Они лязгают им так активно, что люди уже перестали бояться,

– подчеркнул российский оппозиционный политолог.

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Мишустина Путин боится

Он также сказал, что правильнее было бы отправить в Индонезию Мишустина. Однако в ситуации, когда первый человек в стране слабеет, второй становится сильнее. Путин опасается, что Мишустин может привезти решение от проблем, и тогда диктатор будет просто никому не нужен даже в России.

"Вот нормализатор ситуации. Запрос на нормализацию колоссальный. Впрочем, пока люди не видят фигуру, которая способна нормализацию организовать, а если Мишустин это сделает, то Путину просто не останется места в российской политике", – подытожил Галлямов.

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