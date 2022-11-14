В обмен на что Путин разрешил отойти Суровикину из Херсона: предположение ISW

После успехов украинской армии в Херсонской области российская армия усиливает наступательные действия на Донецком направлении. Вероятно, боевые действия не будут ослабевать до конца осени и даже зимой.

В институте по изучению войны убеждены, что сейчас не время для переговоров между Россией и Украиной, поскольку ситуация только обостряется. Вооруженным Силам не следует расслабляться после деоккупации Херсонской области, потому что они должны удержать оборону на Востоке нашего государства.

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Путину ничто не помогло удержать Херсон

В пятницу, 11 ноября, закончилось отступление вражеских войск и переброска сил противника с правого берега Днепра на левый. Как пишут в ISW, российский диктатор всеми возможными способами пытался закрепить позиции своих солдат на западе Херсона, однако ему это не удалось.

В ход, в частности, пошли многочисленные элитные воздушно-десантные части и частичная мобилизация граждан России, которую лидер вражеского государства объявил 21 сентября. Не помогло оккупантам ни то, ни то. Российские военные подразделения понесли немалые потери, потому что не могли отбивать атаки ВСУ.

Успех Украины, несмотря на решительность России и применение ею дефицитных элитных подразделений, во многом даже более впечатляющий, чем ее победа в Харьковской области в середине сентября,

– написали в Институте.

Стало очевидно, что Россия не сможет удерживать Херсон еще в начале октября, когда генерала Суровикина назначили командовать "специальной военной операцией". По словам ISW, непонятно, позволил ли Путин Суровикину сразу полностью покинуть западные территории Херсонской области около месяца назад, или генерал долго должен был доказывать диктатору, что оборонять город не имеет смысла. Однако все закончилось тем, что командующий встретился с министром обороны Шойгу и разыграл представление об ведении и принятии приказа об отступлении.

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Какой дальнейший план войны

Нельзя утверждать, однако складывается все так, будто Путин повысил Суровикина и позволил ему выйти совершить "героическое отступление" при условии, если тому удастся захватить оставшуюся часть Донецкой области. К этому должны быть привлечены, в частности, российские подразделения, которые отошли из Херсонской области, а также вновь прибывшие мобилизованные военнослужащие.

По сути, можно объяснить усиление интенсивности российских наступательных действий вокруг Бахмута и юго-западнее района Угледара. Оккупанты начали активно пробовать наступать с 28 октября.

Иначе эти наступательные действия не имеют смысла в операциях. Они находятся далеко от оперативно важных мест, кроме Бахмута, и были запущены в тяжелое смутное время недостаточно подготовленными мобилизованными военнослужащими до того, как российские командиры в этом районе накопили достаточно боевой мощи для решительных операций. Вероятно, Суровикин приказал им начать, когда они это сделали, как серьезный знак своей приверженности Путину,

– отметили в ISW.

Также сообщают, что украинским военным на Востоке будет нелегко в ближайшее время. Россиянам вряд ли удастся достичь значительных достижений, хотя, по всей вероятности, они заплатят огромную цену за попытки взять Бахмут. Российские мобилизованные военнослужащие показали себя недостаточно обученными, плохо оснащенными и деморализованными. Они не прибывают сплоченными подразделениями, а скорее направляются как отдельные или небольшие подразделения на замену подразделениям, нуждающимся в ротации, так как понесли немалые потери.

Напомним, глава Донецкой ОВА Павел Кириленко во время брифинга отметил, что россияне уничтожили более 60% Бахмута, но город не покоряется оккупантам.

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