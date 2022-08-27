Почему путин решился на войну против Украины

О причинах агрессии. Знаете, когда-то родственник путина (ему это так нравится) медведчук сказал: "Мы сильны, как никогда".

Это было сформулировано накануне Майдана 2003 – 2004 годов. И стало понятно, что это начало конца, для самого автора высказывания.

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Так происходит всегда, со всеми, кто верит в свою всесильность. Просто потому – что они теряют связь с реалиями.

Но главное – не в проявлении морально уродливой вседозволенности, а в том, что теряется цель действия, остаются – только средства. Дальше – размывается грань между хорошим и плохим поступком. В том числе на уровне внутреннего восприятия, что важно - когда плохой обвиняет хорошего.

Проблема людей, обладающих властью и деньгами, не в том, что они их используют, а в том, на что и как они их используют.

Что произошло с россией?

Ложные представления и дальше задачи лидера породили ложные предложения от исполнителей. Одно из них – война.

Лидер хочет возврата империи, челядь, мотивированная обогащением и личными инстинктами – говорит, что все возможно. Почему бы им не заработать, если этого хочет лидер. В итоге, если спросить у кого-то, ради чего эта война – вряд ли, можно получить внятный ответ.

Важно путин снова показал реальные причины войны

Разные западные лидеры, даже Шольц, говорят, что война готовилась давно, и все попытки переговоров – только видимость.

Но что самое парадоксальное?

Что россия, которая имела все перспективы для реального лидерства на постсоветском пространстве, пошла по пути конфликта. В широком смысле слова. Причем, гибридного.

Когда субъекту агрессии не хватило даже смелости и обоснованности выйти с открытой позицией и заявить о своих целях. Оказалось, что для "сильной" россии куда проще прятаться за спинами жертв и исполнителей.

Ну, что ж. Гибриду – гибридово.

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