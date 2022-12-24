Оказалось, что царь трус, – Давидюк рассказал, почему Путин начал активно выходить из бункера

Владимир Путин все чаще стал выходить из бункера в публичное пространство. В Институте изучения войны предполагают, что диктатор заботится о собственном имидже.

Как заметил Николай Давидюк, царя Николая II расстреляли из-за непопулярных шагов. Это было спровоцировано социальной драмой и депрессией. Путин понимает, что такие вещи могут быть. Об этом политолог сказал в эфире 24 канала.

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Путин боится внешнего фактора

Да, этого не сделает Навальный, Годунов или Чичваркин. Это могут сделать горячие головы, которых они не контролируют. Или люди извне.

"Стоит вспомнить грузин, прекрасно управлявших Россией. Причем россияне так любят, когда их бьют и терроризируют, что вспоминают сталинские времена как лучшие годы России. Только, вспомним, что Сталин вообще не был россиянином", – отмечает Давидюк.

По словам политолога, Кадырову все равно, кто такие россияне и как ими управлять. Он видит, что Путин слабеет, поэтому его можно просто убить и захватить власть.

"Потом будет сложный процесс признания этой власти в мире, но ему не нужно будет. Его главная задача будет воровать по 200 – 300 миллиардов в год, чтобы набить свои карманы. И все", – говорит Давидюк.

Поэтому Путин понимает, что ему нужна популярность против военного переворота и легитимизации следующего. Поэтому он сейчас бегает и снимает разные ролики.

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"Идет верификация. Это у нас политика – это демократия. А у россиян идут кухонные разговоры: "прав – не прав, за нас – не за нас, хорошо делает – плохо делает". Это примитивная политическая дискуссия, но она все равно происходит. Поэтому под Новый год нужно что-то упрекнуть и показать, что Путин существует", – объясняет политолог.

Кроме того, Путин понял, что его страх умереть от коронавируса выглядит очень смешно, когда он убил 100 тысяч человек, а 300 тысяч привез калеками. И все говорят: "Стоп, а на великий полководец Путин где? В бункере. А чего он не встречается с Си Цзиньпинем и Эмануэлем Макроном? Почему он сидит в 30 метрах? Он боится коронавируса".

Путин – трус! Он боится маленькой бактерии, а своих "чмобиков" он отправляет против ВСУ – крутейшей армии в мире. Говорит: "Идите на смерть". И у нас тоже возникает вопрос: "А нами управляет лев или овца?". В этом случае – овца! Он понял, что нужно хотя бы козлом стать, чем-то средним, чтобы стадо овец не разбежалось, – подытожил политолог Николай Давидюк.

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