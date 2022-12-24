Путину совершенно безразлично, сколько российских оккупантов ликвидируют в Украине. Захватчикам на фронте не разрешают убегать.

Обратите внимание С придуманными успехами: Путин получает только положительную информацию о войне в Украине

Бункерный дед ожидал, что война будет быстрой и триумфальной. Тем временем единственный результат, который достигла Россия – более 101 тысячи оккупантов в черных пакетах.

Окружение держит Путина в "сумасшедшем пузыре". Ему докладывают о каких-то мифических успехах и существенно умаляют масштабные поражения российских захватчиков.

Путин готов на все, чтобы реализовать свои безумные планы. Диктатору безразлично, что дальше будет с Россией, которая уже готова развалиться на части. Путин готов бросить страну-террористку в годы мобилизации и экономического кризиса.

2022 год – время удручающих неудач Путина

Йенс Столтенберг – генсек НАТО – заявил, что 2022 год стал временем удручающих неудач для Путина. Бункерный дед существенно недооценил Украину и НАТО.

Он думал, что сможет разделить нас и удержать от поддержки Украины,

– сказал Генсек.

Страны мира продолжат поддерживать Украину.