Путіну абсолютно байдуже, скільки російських окупантів ліквідують в Україні. Загарбникам на фронті не дозволяють тікати.

Зауважте З вигаданими успіхами: Путін отримує лише позитивну інформацію про війну в Україні

Бункерний дід очікував, що війна буде швидкою та тріумфальною. Тим часом єдиний результат, який досягнула Росія – понад 101 тисяча окупантів у чорних пакетах.

Оточення тримає Путіна у "божевільній бульбашці". Йому доповідають про якісь міфічні успіхи та суттєво применшують масштабні поразки російських окупантів.

Путін готовий на все, аби реалізувати свої божевільні плани. Диктатору байдуже, що далі буде з Росією, яка вже готова розвалитися на частини. Путін готовий кинути країну-терористку на роки мобілізації та економічної кризи.

2022 рік – час гнітючих невдач Путіна

Єнс Столтенберг – генсек НАТО – заявив, що 2022 рік став часом гнітючих невдач для Путіна. Бункерний дід суттєво недооцінив Україну та НАТО.

Він думав, що зможе розділити нас і утримати від підтримки України,

– сказав Генсек.

Країни світу продовжать підтримувати Україну.