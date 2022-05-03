Почему Путин ухватился за болезненную идею возродить СССР

Рашизм – это бунт архаики против модерна. Архаизм, вооружившись современными технологиями, стремится уничтожить модерн, породивший эти самые технологии. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Крелмь примеряет на себя роль Древнего Египта

Ведь идея тотального государства, на вершине которого находится солнцеликий правитель-бог – стара, как цивилизация. Именно так выглядели первые известные нам государства.

Советуем Ядерная потенция Путина: стоит ли бояться Украине и миру "Посейдонов" и "Сарматов"

Идея о превосходстве своей нации или культуры над другими – тоже стара, как мир. Египтяне называли все остальные народы просто "мертвыми". Идея пойти и убить, ограбить, изнасиловать и съесть своего соседа вообще старше, чем наш биологический вид. Как и идея о том, что золотой век нашей цивилизации остался позади, а все новое лишь разрушает единство государства, тоже было известно еще в Древнем Египте.

Так же, как решение вернуть этот золотой век силой, покорив народы вокруг. Особенно когда во главе государственного образования стоит почти 70-летний правитель, который распад СССР встретил в 40-летнем возрасте. Для его вялого тела и ума это последний шанс попасть на скрижали истории.

Мир меняется, но не Россия

Мы, люди, совершенствуем материальную культуру, создаем новые условия, миры и реальности, к которым потом адаптируемся. И в процессе адаптации мы меняем свое социальное поведение, меняем свои традиции, свою мораль, ценности, отношение к другим людям.

И эти изменения обычно очень болезненны для некоторых людей. Тогда начинает казаться, что мир катится в пропасть ада, апокалипсиса и второго пришествия. И в этот момент на сцене появляются ребята, которые обещают остановить ход истории, вернуть назад все, как было. Сделать Россию снова великой, переписать мировые правила игры, отстоять традиционные и монархические ценности в противовес западным либеральным демократиям. Сейчас эти ребята и есть рашисты.

Интересно Пауза в войне с Россией должна быть только для одного

Но их слабость в том, что они вообще не понимают, как работает современный мир. "А что такого? Мы же империя, все империи так делают". Они просто не понимают, что на земном шаре уже почти не осталось империй, и что, действуя по-имперски, ты просто настроишь против себя остальной мир.

Они не понимают, как работает демократия, ведь всерьез думают, что на Западе выборы тоже подтасовывают. Они не понимают, как работает независимая пресса, и живут в мире, в котором все врут.

Они не понимают, как в современном мире работает экономика или наука. Они думают, что можно просто приказать производить микропроцессоры и их изготовят на заказ вождя. До них до сих пор не дошло, что почти все люди в мире имеют интернет, и пропагандой можно обмануть лишь своих невежественных олухов.

Для всего мира их пропаганда выглядит просто как шизофрения. И они непременно проиграют, потому что не способны создать или предложить ничего нового.

Актуальное – Путин поставил цель "присоединить" Донбасс к России до середины мая: смотрите видео