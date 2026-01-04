"Поражения серьезные": чего не хватает в ПВО, чтобы лучше сбивать "Шахеды"
- Украина значительно улучшила противодействие дронам-камикадзе, но угроза массированных атак все еще существует.
- Авиационный эксперт Константин Криволап определил ключевые слабые места ПВО, которые нужно устранить для повышения эффективности перехватов.
Украина за год заметно усилила противодействие дронам-камикадзе, однако угроза массированных атак не исчезла. Часть "Шахедов" продолжает прорывать оборону, что приводит к ощутимым разрушениям и проблемам с инфраструктурой.
Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире 24 Канала объяснил, почему имеющихся решений против "Шахедов" пока недостаточно. Он очертил ключевые слабые места системы ПВО и шаги, без которых эффективность перехватов не возрастет.
Чего не хватает ПВО для более эффективного перехвата?
Главная проблема заключается не только в количестве средств поражения, а в отсутствии целостной концепции борьбы с Шахедами.
Когда они начинают один за другим заходить на цель, наши мобильные огневые группы и другие средства поражения не могут справиться с этими угрозами. И мы имеем серьезные повреждения,
– отметил Криволап.
Часть решений, о которых говорили еще раньше, так и не довели до практической реализации, хотя они могли бы существенно расширить возможности ПВО. В частности, это касается инструментов, которые должны были бы работать на подступах к городам и вблизи линии боевого соприкосновения.
Нам не хватает дронов-перехватчиков, чтобы эффективно уничтожать их, когда они проходят над ЛБЗ и сразу за ней,
– отметил Криволап.
Он обратил внимание, что отдельные технические решения даже не тестировались, хотя могли бы дать дополнительный эффект. Речь идет об использовании легкомоторной авиации и привязных аэростатов как элементов наблюдения и ретрансляции для ПВО. По его мнению, отсутствие экспериментов в этом направлении сужает возможности системы и заставляет полагаться на дорогие и не всегда целесообразные средства.
Мы пошли не совсем в правильном направлении, когда пытаемся сбивать Шахеды дорогими ракетами с самолетов,
– уточнил эксперт.
Он также отметил, что до сих пор не рассмотрели возможность использования привязных аэростатов для наблюдения за воздушным пространством. Такие решения могли бы работать как ретрансляторы и помогать выявлять цели еще до их входа в городскую зону. Отсутствие даже тестирования этих подходов, по его мнению, сужает потенциал системы ПВО.
Нам даже не дают возможности проверить, как это может работать,
– заметил эксперт.
Ставка на дорогие средства перехвата не решает проблему массовых атак. Без расширения инструментов и перехода к более гибкой модели противодействия даже высокий процент сбития не гарантирует защиты от серьезных последствий.
Что известно о мирных переговорах в последние дни:
- В материале The New York Times говорится, что Украина и США после длительных переговоров по мирному плану согласовали ряд ключевых вопросов. В то же время издание ставит под сомнение надежность гарантий безопасности от Дональда Трампа и отмечает, что в обсуждаемой логике соглашения они могут быть ограниченными и зависеть от позиции Вашингтона. Как более реалистичные альтернативы называют доступ Украины к замороженным российским активам, новый пакет вооружений, а также контроль над Запорожской АЭС в формате совместного управления.
- Президент Финляндии Александр Стубб в новогодней речи заявил, что мир в Украине ближе, чем когда-либо, но предупредил, что он может не быть идеальным и не соответствовать ощущению справедливости. Он также добавил, что нет уверенности в готовности России к миру, и вспомнил, что отношения с США при президентстве Трампа меняются, поэтому Финляндия должна опираться на Северные страны и Европу.
- В новогоднем поздравлении Владимир Зеленский заявил, что поддержка Украины в мире сохраняется, и как доказательство вспомнил 7 встреч с Дональдом Трампом в течение 2025 года. Он отметил, что переговоры проходили в разных форматах и локациях – в частности в Белом доме, на саммите НАТО в Гааге, на полях Генассамблеи ООН и во Флориде, где стороны говорили о наработанном 20 – пунктном мирном плане.