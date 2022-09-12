Было время научиться, – военный эксперт объяснил, почему ВСУ начали искусно сбивать ракеты россии

Во время вчерашней ракетной атаки 11 сентября оккупанты запустили 12 крылатых ракет. Силам ПВО удалось сбить 9. Это действительно отличный результат.

Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, с начала полномасштабного вторжения украинские военные начали сбивать еще больше вражеских ракет.

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По мнению Мусиенко, более чем за 6 месяцев войны украинские военные изучили возможности российских ракет и их слабые места. Они усердно потрудились над тем, чтобы как можно быстрее обнаруживать вражеские ракеты.

Очевидно было время изучить возможности российских ракет, в том числе их слабые места. Также поработали над тем, чтобы средства обнаружения срабатывали. И увеличили количество средства обнаружения. Здесь ключевое – вовремя обнаружить ракету, а потом уже производить поражение, –

отметил Мусиенко.

Кроме того, украинские силы ПВО несколько усилили западную технику. Сейчас известно, что ВСУ получили радары Sentinel для установок малого радиуса действия. Кроме того, Украина получила советские системы С-300 и Бук от некоторых западных партнеров.

Уже со временем украинская ПВО станет еще лучше. Известно, что партнеры будут переданы норвежским ЗРК NASAMS и немецким IRIS-T среднему радиусу действия. Это придаст Украине больше возможностей для закрытия неба.

Известно, что сейчас оккупанты меньше применяют баллистические ракеты. Вероятно, у них проблемы с их количеством.

Сейчас основные типы ракет, которые использует россия, – это крылатые. Баллистических "Искандеров" или других стало сравнительно немного. Крылатые ракеты несколько легче сбивать, –

добавил Мусиенко.

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Напомним, 11 сентября российские оккупанты коварно ударили по харьковской ТЭЦ-5, чтобы отсоединить область от электроэнергии. Он объяснил, во сколько миллионов долларов захватчикам обошелся этот ракетный обстрел.