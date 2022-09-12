Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, з початку повномасштабного вторгнення українські військові почали збивати ще більше ворожих ракет.

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На думку Мусієнка, за більш ніж 6 місяців війни українські військові вивчили можливості російських ракет та їхні слабкі місця. Вони ретельно попрацювали над тим, щоб якнайшвидше виявляти ворожі ракети.

Вочевидь був час вивчити можливості російських ракет, зокрема їх слабкі місця. Також попрацювали над тим, щоб засоби виявлення спрацьовували. І збільшили кількість засобі виявлення. Тут ключове – вчасно виявити ракету, а потім вже здійснювати ураження, –

зазначив Мусієнко.

Крім того, українські сили ППО дещо посилила західна техніка. Зараз відомо, що ЗСУ отримали радари Sentinel для установок малого радіуса дії. Крім того, Україна отримала радянські системи С-300 та "Бук" від деяких західних партнерів.

Вже з часом українська ППО стане ще кращою. Відомо, що партнери передадуть норвезькі ЗРК NASAMS та німецькі IRIS-T середнього радіуса дії. Це додасть Україні ще більше можливостей для закриття неба.

Відомо, що зараз окупанти менше застосовують балістичні ракети. Ймовірно, у них проблеми з їх кількістю.

Зараз основні типи ракет, які використовує росія – це крилаті. Балістичних "Іскандерів" або інших стало порівняно небагато. Крилаті ракети дещо легше збивати, –

додав Мусієнко.

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Нагадаємо, 11 вересня російські окупанти підступно вдарили по харківській ТЕЦ-5, щоб від'єднати область від електроенергії. Він пояснив, у скільки мільйонів доларів загарбникам обійшовся цей ракетний обстріл.