Почему в последние дни резко возросло количество ликвидированных россиян: объяснение аналитика

1 ноября 2022 , 05:12
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Только за последние двое суток силы обороны Украины ликвидировали более 1,5 тысяч российских военных. Такой резкий рост числа ликвидированных россиян объясняется сразу несколькими причинами.

Первая причина роста потерь – безуспешные штурмовые действия со стороны России в районе Бахмута и Авдеевки. Об этом в эфире 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Почему растут потери россиян

Украинские воины продолжают отражать эти атаки, даже несмотря на массированные обстрелы артиллерией и минометами. Хотя россияне существенно разрушают Бахмут, но так и не могут пройти дальше.

Более того, за прошедшую неделю украинским силам удалось выходить в такие точечные, но достаточно болезненные для врага контратакующие рейды, что давало свои результаты – отрицательные для россиян,
– подчеркнул Александр Мусиенко.

Еще одна причина – ситуация на правобережье Херсона. Там россияне продолжают держать оборону и удерживать занять рубежи, но артиллерийской поддержки для них становится все меньше.

"Это все полагается на плечи десантников и других подразделений, которые порой вынуждены переходить в более близкие бои и нести потери. Этим все и объясняется", – рассказал аналитик.

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Как на потери россиян повлияет зима

Специалист также отмечает, что российское командование готовится к зиме, но производит расчет на то, что она якобы повлияет только на Украину. Зато не учитывает российских военных и мобилизованных, которые получают либо плохую военную форму, либо вообще никакой.

Мы еще посмотрим, на кого как зима действительно повлияет. Я ведь не вижу, что за зиму моральный дух российских военных, особенно мобилизованных, резко повыситься. Абсолютно нет. Я думаю, что наоборот,
– считает Александр Мусиенко.

К этому может прибавиться и тот факт, что на отдельных участках фронта командование может продолжать гнать россиян на заведомо проигрышные операции – пробовать прорывать украинские линии обороны. Таким образом, количество потерь продолжит увеличиваться.

Потери россиян резко выросли

  • Потери россиян начали быстро расти в конце октября. Только за последние двое суток Генеральный штаб отчитался о ликвидации 1 570 россиян.
  • Так, в течение 29 ноября украинские воины уничтожили 950 россиян. Также за эти сутки силы обороны Украины уничтожили более сотни единиц российской техники.
  • Это рекордный показатель за все время войны. Большие или схожие цифры были лишь в первые две недели полномасштабного вторжения России.
  • Уже за сутки 30 ноября количество ликвидированных россиян снизилось, но все равно осталось чрезвычайно высоким – уничтожены 620 человек личного состава и более 60 единиц техники.

Автор: Василь Денисюк