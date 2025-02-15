У Трампа объяснили, почему разговор Трампа с Зеленским был короче, чем с Путиным

Государственный секретарь США Марко Рубио объяснил, почему разговор президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, был короче, чем с Владимиром Путиным. По его словам, все из-за знания английского.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на государственного секретаря США Марко Рубио в интервью на шоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона.

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Почему разговор Трампа с Зеленским был короче

По словам Рубио, разговор между Трампом и Зеленским, который состоялся 12 февраля, длился 45 минут.

В то же время Трамп ранее заявлял, что с Путиным он разговаривал более часа, а в Кремле утверждали, что разговор лидеров длился полтора часа.

Госсекретарь США отметил, что часто люди обращают внимание на то, что продолжительность разговора Трампа и Зеленского была меньше.

Разница в том, что с Путиным надо иметь переводчиков, и это занимает целую вечность туда-сюда. Зеленский свободно разговаривает на английском, и они могут разговаривать и общаться более непосредственно, и это происходит гораздо быстрее,

– объяснил Рубио.

Напомним, что Саудовская Аравия официально подтвердила готовность принять саммит между Трампом и Путиным. Также в МИД страны одобрили разговор между лидерами, который состоялся 12 февраля.