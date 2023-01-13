Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Путин все пытается найти, кто из генералов принесет ему удачи.
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Причины смены Суровикина
Мусиенко рассказал, что есть ряд причин, по которым изменили Суровикина:
- Путин недоволен им, потому что за время его командования Россия потеряла Херсон и правобережье Херсонщины, Харьковщину, Лиман.
- Суровикину не удалось выйти на административные границы Донецкой области, чтобы ее полностью захватить.
- Ракетный террор не достиг своих целей, потому что, по мнению россиян, мы должны были уже сидеть в абсолютной темноте и холоде, умоляя Россию помиловать и забрать территории.
Социология показывает, что более 85% граждан Украины, несмотря на трудности, которые испытывают из-за отсутствия электроэнергии иногда, все же не поддерживают никаких территориальных уступок и никаких компромиссов с врагом. Поэтому все эти задачи провалились, хотя прилагалось много усилий,
– отметил военный эксперт.
Частые смены руководства в России
Он продолжил, что частые изменения военного руководства в России негативно влияют на нее. Впрочем, по назначению Герасимова в Кремле наконец-то признали, что это война, а не СВО. Теперь Герасимов и вся армия будут полностью ответственны за нее, даже гарнизоны с Дальнего Востока могут быть привлечены к выполнению задач.
"Это одержимость Путина агрессией против Украины. Она обычно уже привела ко многим ошибкам в России, приведет к еще большим. Они продолжают идти по этому пути ошибок", - отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.
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Цели россиян неизменны
По его словам, цели у россиян останутся постоянными. Они будут пытаться наступать по разным направлениям, бросать в бой мобилизованных, пытаться их хоть чем-то обеспечить и отбиваться от контратак ВСУ. Герасимов – это вообще танки, бронетехника. Хотя сейчас на Донбассе россияне в основном начали воевать пехотой.
С применением стрелкового оружия, крупнокалиберного стрелкового оружия, гранатометов, но меньшего количества артиллерии даже по некоторым направлениям. По всем направлениям так не может быть. Где-то будет техника, и здесь главный вопрос – сможет ли враг в достаточном количестве сконцентрировать такие силы и какого качества они будут,
– подчеркнул Мусиенко.
Новости России: последние события
- Владимир Путин отстранил генерала Сергея Суровикина от командования российскими войсками в Украине. А на его место назначил Валерия Герасимова.
- Российские оккупационные войска продолжают поставлять силы и технику на территорию Беларуси. В частности, спутниковые снимки зафиксировали обустройство аэродрома под Гомелем, который захватчики будут использовать для выполнения боевых задач.
- Последние кадровые изменения в военном руководстве России немногие воспринимают всерьез. Однако для украинской армии это может сыграть на руку.