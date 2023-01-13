Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Путін усе намагається знайти, хто з генералів принесе йому успіхи.

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Причини зміни Суровікіна

Мусієнко розповів, що є ряд причин, чому змінили Суровікіна:

Путін незадоволений ним, бо за час його командування Росія втратила Херсон і правобережжя Херсонщини, Харківщину, Лиман.

Суровікіну не вдалось вийти на адміністративні межі Донецької області, щоб повністю її захопити.

Ракетний терор не досяг своїх цілей, бо на думку росіян, ми б мали вже сидіти в абсолютній темряві й холоді, благаючи Росію змилуватись і забрати території.

Соціологія показує, що понад 85% громадян України, попри труднощі, яких зазнають унаслідок відсутності електроенергії подекуди, все ж не підтримують жодних територіальних поступок і жодних компромісів з ворогом. Тому всі ці завдання провалилися, хоча докладалось багато зусиль,

– зазначив військовий експерт.

Часті зміни керівництва в Росії

Він продовжив, що часті зміни військового керівництва в Росії негативно на неї впливає. Утім з призначення Герасімова у Кремлі нарешті визнали, що це війна, а не СВО. Тепер Герасімов і вся армія будуть повністю відповідальні за неї, навіть гарнізони з Далекого Сходу можуть бути притягнуті до виконання завдань.

"Це одержимість Путіна агресією проти України. Вона звичайно вже призвела до багатьох помилок у Росії, призведе до ще більших. Вони продовжують іти цим шляхом помилок", – зауважив керівник Центру військово-правових досліджень.

Мусієнко про причини, чому в Росії змінили командувача армією: дивіться відео

Цілі росіян незмінні

За його словами, цілі в росіян залишаться незмінні. Вони будуть намагатись наступати на різних напрямках, кидати в бій мобілізованих, намагатись їх бодай чимось забезпечити й відбиватись від контратак ЗСУ. Герасімов – це загалом про танки, бронетехніку. Хоча зараз на Донбасі росіяни здебільшого почали воювати піхотою.

Із застосуванням стрілецької зброї, крупнокаліберної стрілецької зброї, гранатометів, але меншої кількості артилерії навіть за деякими напрямками. На всіх напрямках так не може бути. Десь треба буде техніка, й тут головне питання – чи зможе ворог у достатній кількості сконцентрувати такі сили і якої якості вони будуть,

– наголосив Мусієнко.

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