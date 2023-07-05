Большинство ударов россияне наносят ночью: Игнат объяснил, какая цель у врага

Россияне продолжают ежедневно терроризировать украинцев. В частности, атакуют наше государство "Шахедами" и крылатыми ракетами. Юрий Игнат объяснил, почему большинство ударов враг совершает именно ночью.

Во время брифинга Спикер Воздушных сил ВСУ объяснил, что враг имеет четкую цель. И говорится не только о желании лишить сна мирных жителей Украины, передает 24 Канал.

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Почему россияне атакуют большей частью ночью

Большинство ударов наносится ночью, потому что это усложняет работу ПВО,

– отметил Юрий Игнат.

Он отметил, что противовоздушная оборона – не только ЗРК, как мы привыкли считать. Речь также и о мобильных огневых группах, а также истребительной обороне. Все эти элементы составляют ПВО Украины и уничтожают как "Шахеды", так и крылатые ракеты.

Как отметил Юрий Игнат, роль ПВО также выполняют истребители. Впрочем, если бы вместо МиГ-29 были американские F-16, то эффективность выросла бы во много раз.

Да, россияне иногда совершают атаки днем. Но чаще делают это ночью, "чтобы сложнее уничтожать воздушные цели, не иметь к ним визуальной привязки".

Воздушные цели запускают с разных направлений

В то же время пресс-секретарь Воздушных сил объяснил, почему не всегда удается сбивать воздушные цели врага. Здесь все упирается в масштабы нашего государства, которое целиком и полностью прикрыть от ракет и дронов сложно, если не невозможно.

Нужно понимать, что огромную территорию, которая есть у нашего государства, покрыть сплошным ПВО крайне сейчас тяжело и практически невозможно. Поэтому перекрываются направления, важные города, объекты и т.д.

– подчеркнул он.

Он также объяснил, как враг пытается усложнить работу нашей ПВО. Для этого российские захватчики запускают "Шахеды" сразу с разных направлений и ведут их разными маршрутами. Это рассредоточивает работу зенитчиков, а также других специалистов, сбивающих иранские "мопеды".

В то же время Юрий Игнат прокомментировал сокращение атак по Киеву. По его словам, отсутствие обстрелов столицы еще не означает, что можно расслабиться. Враг может вести какую-то подготовку или переориентировать свои силы на других направлениях. Как бы там ни было, стоит помнить золотое правило: раздается воздушная тревога – вы отправляетесь к укрытию.