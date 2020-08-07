РФ хочет увеличить влияние на Беларусь. Кремль попытается использовать нестабильную политическую ситуацию во время президентских выборов для того, чтобы заставить Лукашенко пойти на широкую интеграцию. Об этом рассказал белорусский политический эксперт Игар Тышкевич.

В случае силового разгона акций протеста, которые, вероятно, состоятся после объявления результатов голосования, от Беларуси снова отвернутся на Западе. Затруднительная экономическая ситуация заставит Александра Лукашенко согласиться с условиями Владимира Путина, который мечтает получить максимальный контроль над Беларусью. Такой сценарий в комментарии для сайта 24 канала предсказал эксперт-международник Украинского института будущего Игар Тышкевич.

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Экономическое давление

По убеждению эксперта, Россия заинтересована в том, чтобы усилить свое экономическое и политическое влияние в Беларуси. Для этого Кремлю необходимо взять под контроль ключевые экономические отрасли, как это она делала и в Украине.

Путин хочет испортить отношения Минска с ЕС, США и Китаем для того, чтобы у Беларуси не осталось другого варианта как согласиться на интеграцию с Россией.

В случае силового сценария после выборов очень вероятно, что Беларусь может попасть под санкции ЕС и США. Уменьшится интерес со стороны Китая, тогда РФ получит возможность затянуть Минск в новый союз, как это было в 2011 году,

– заявил Игар Тышкевич.

Тогда Беларусь вошла в Таможенный союз и попала под жесткое влияние Москвы.

Эксперт считает, что Кремль желает повторить этот сценарий и для этого ему необходимы провокации до или после выборов президента Беларуси. Такая ситуация может навредить и Украине, открыв для Путина еще один путь наступления.

Ожидаемая победа

Всем понятно, что Александр Лукашенко снова объявит о том, что он стал победителем на выборах, но на этот раз белорусы не готовы воспринять эту ложь. Многочисленные акции в поддержку альтернативных кандидатов это подтверждают.

Возможно, белорусы попытаются устроить свой "Майдан", который там называют "Площадь". И тогда за дело возьмутся провокаторы. Это приведет к силовому разгону.

Пойманные в Беларуси наемники – боевики частной военной компании "Вагнер", прибыли в страну именно для участия в провокациях,

– считает Тышкевич.

Напомним, что в Беларуси 29 июля задержали 33 бойца иностранной частной военной компании. Речь идет о гражданах России и все они представляют частную военную компанию "Вагнера". Некоторые из задержанных принимали участие в войне в Украине на стороне ЛДНР.

Украина уже попросила Беларусь об их экстрадиции и Лукашенко пообещал, что готов их отдать.