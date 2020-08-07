РФ хоче збільшити вплив на Білорусь. Кремль спробує використати нестабільну політичну ситуацію під час президентських виборів для того щоб змусити Лукашенка піти на широку інтеграцію. Про це розповів білоруський політичний експерт Ігар Тишкевіч.

У разі силового розгону акцій протесту, які вірогідно відбудуться після оголошення результатів голосування, від Білорусі знову відвернуться на Заході. Скрутна економічна ситуація змусить Олександра Лукашенка погодитись з умовами Володимира Путіна, який мріє отримати максимальний контроль над Білоруссю. Такий сценарій у коментарі для сайту 24 каналу передбачив експерт-міжнародник Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевіч.

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Економічний тиск

За переконанням експерта, Росія зацікавлена у тому, щоб посилити свій економічний й політичний вплив у Білорусі. Для цього Кремлю необхідно узяти під контроль ключові економічні галузі, як це вона робила й в Україні.

Путін хоче зіпсувати відносини Мінська з ЄС, США й Китаєм для того щоб у Білорусі не залишилось іншого варіанту як погодитись на інтеграцію з Росією.

У разі силового сценарію після виборів, дуже вірогідно, що Білорусь може потрапити під санкції ЄС та США. Зменшиться інтерес з боку Китаю, тоді РФ отримає можливість затягнути Мінськ у новий союз, як це було у 2011 році,

– заявив Ігар Тишкевіч.

Тоді Білорусь увійшла у Митний союз й потрапила під жорсткий вплив Москви.

Експерт вважає, що Кремль бажає повторити цей сценарій й для цього йому необхідні провокації до або після виборів президента Білорусі. Така ситуація може зашкодити й Україні, відкривши для Путіна ще один шлях наступу.

Очікувана перемога

Всім зрозуміло, що Олександр Лукашенко знову оголосить про те, що він став переможцем на виборах, але цього разу білоруси не готові сприйняти цю брехню. Чисельні акції на підтримку альтернативних кандидатів це підтверджують.

Можливо, білоруси спробують влаштувати свій "Майдан", який там називають "Площа". І тоді за справу візьмуться провокатори. Це призведе до силового розгону.

Упіймані в Білорусі найманці – бойовики приватної військової компанії "Вагнер", прибули в країну саме для участі у провокаціях,

– вважає Тишкевіч.

Нагадаємо, що у Білорусі 29 липня затримали 33 бійці іноземної приватної військової компанії. Йдеться про громадян Росії та усі вони представляють приватну військову компанію "Вагнера". Деякі із затриманих брали участь у війні в Україні на стороні ЛДНР.

Україна вже попросила Білорусь про їх екстрадицію й Лукашенко пообіцяв, що готовий їх віддати.