Военный эксперт Денис Попович рассказал 24 Каналу, что прицельные удары по АЗС на ключевых столичных магистралях являются еще одним элементом вражеской стратегии. Такой подход оккупантов призван парализовать город и подорвать его жизнедеятельность.

Почему удары по АЗС создают искусственный дефицит топлива

По словам аналитика, когда враг поочередно выводит из строя автозаправочные станции, это заставляет водителей искать уцелевшие объекты. В результате на неповрежденных АЗС мгновенно образуются огромные очереди и скопления автомобилей.

Возникает искусственный локальный дефицит того или иного вида топлива, в зависимости от того, как были организованы логистические цепочки. А затем во время воздушной тревоги по этому скоплению автомобилей еще может быть нанесен удар. Так создаются огромные неудобства, паника и проблемы с логистикой,

– пояснил военный обозреватель.

Он подчеркнул, что от работы АЗС зависит не только частный транспорт киевлян, но и оперативность экстренных служб. В случае возникновения дефицита топлива под угрозой оказываются выезды машин скорой помощи, пожарных машин и полиции.

Что означают атаки на заправки для Европы

Попович отметил, что систематические атаки на заправки являются новым вызовом для столицы, ведь ранее оккупанты наносили удары по складам и ТРЦ. Теперь агрессор пытается лишить жителей базовых условий жизни, стремясь сломить сопротивление страны с помощью ударов по тылу.

Опыт обеих мировых войн показал, что эта доктрина не работает. До сих пор в отношении нас она не срабатывала, поэтому я думаю, что и на этот раз Путину это не удастся,

– подчеркнул эксперт.

Кроме того, агрессор параллельно расширяет гибридные действия против европейских стран, в частности Германии и стран Балтии. Кремль постоянно провоцирует Европу и наращивает эскалацию, пытаясь действовать на грани, не пересекая порог применения 5-й статьи Устава НАТО.

Военный эксперт о ситуации с АЗС: видео