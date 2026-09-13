Військовий експерт Денис Попович розповів 24 Каналу, що прицільні удари по АЗС на ключових столичних магістралях є ще одним елементом ворожого пазлу. Такий підхід окупантів покликаний паралізувати місто та підірвати його життєдіяльність.

Чому удари по АЗС створюють штучний дефіцит пального

За словами аналітика, коли ворог почергово виводить з ладу автозаправні станції, це змушує водіїв шукати вцілілі об'єкти. У результаті на неушкоджених АЗС миттєво формуються величезні черги та скупчення автомобілів.

Утворюється штучний локальний дефіцит того чи іншого виду пального, залежно від того, як ішли логістичні ланцюжки. А потім під час повітряної тривоги по цьому скупченню автівок ще може бути доданий удар. Так створюються величезні незручності, паніка та проблеми з логістикою,

– пояснив військовий оглядач.

Він підкреслив, що від роботи АЗС залежить не лише приватний транспорт киян, а й оперативність екстрених служб. У разі виникнення дефіциту пального під загрозою опиняються виїзди карет швидкої допомоги, пожежних машин та поліції.

Що означають атаки на заправки для Європи

Попович зауважив, що системні атаки на заправки є новим викликом для столиці, адже раніше окупанти завдавали ударів по складах та ТРЦ. Тепер агресор намагається позбавити мешканців базових умов життя, прагнучи зламати спротив країни через удари по тилу.

Досвід обох світових воєн продемонстрував, що ця доктрина не працює. І досі щодо нас вона не спрацьовувала, тому я думаю, що і цього разу Путіну це не вдасться,

– наголосив експерт.

Окрім цього, агресор паралельно розширює гібридні дії проти європейських країн, зокрема Німеччини та країн Балтії. Кремль постійно провокує Європу та нарощує ескалацію, намагаючись діяти на межі, яка не перетинає поріг застосування 5-ї статті Статуту НАТО.

Військовий експерт про ситуацію з АЗС: відео